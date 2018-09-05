8月CPI年漲1.53% 南台灣水患物價沒蠢動

主計總處5日發布8月消費者物價指數年增1.53%。圖為民眾選購蔬菜。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北5日電）主計總處公布8月消費者物價指數（CPI）年漲1.53%，雖然8月下旬豪雨席捲南台灣，但因去年基期相當高，削弱水患對物價的影響，主計總處官員指出，8月物價續呈溫和穩定的水準。
8月CPI年增率漲1.53%，扣除蔬果、能源的核心CPI則年漲1.36%，主計總處專門委員徐健中表示，油價、香菸仍是推升物價上漲的主要因素，尤其香菸持續受去年菸稅調漲、基期墊高的影響，漲幅一直偏高，預估直至今年9月，香菸基期效果對整體CPI的影響才會慢慢消除。
外界關注823豪雨造成嚴重水患對於物價的影響，徐健中說明，可以從月增率、年增率來檢視，前者影響較明顯、後者則不敵去年雙颱來襲造成菜價大幅上漲的基期效果。
徐健中解釋，蔬菜受天候的影響最明顯，以月增率來看，受到中元普渡需求以及水患影響，8月蔬菜價格較7月增加1.63%；從年增率來看，去年7月底颱風尼莎、海棠接連來襲，遞延影響使得去年8月菜價上漲、大幅墊高基期，也因此，今年8月菜價即便較7月上漲，和去年8月相比，仍不敵基期因素，年減11.63%。
總體而言，8月CPI的七大類表現，仍以雜項類年漲5.80%最顯著，主因就是菸稅調漲持續推升物價漲幅，交通及通訊類年漲3.82%、國際原油價格維持高檔是重要原因；食物類則僅年增0.74%，主因是蔬菜價格年跌逾一成、抵銷部分漲幅。
至於8月17項重要民生物資，平均CPI年漲3.07%，漲幅也較前幾個月趨緩，徐健中說明，8月漲幅最顯著的重要民生物資是雞蛋、年漲20.6%，主因是去年同期戴奧辛蛋事件剛落幕，隨後又爆發芬普尼毒蛋，讓蛋價續處低檔，今年在基期偏低，加上天氣炎熱、雞隻產蛋量下滑的情況下，漲幅便突破2成。
徐健中表示，如果雞蛋去除毒蛋風波的基期因素，漲幅便不會那麼顯著，今年8月重要民生物資平均CPI漲幅也會更和緩；從8月CPI與核心CPI的走勢來看，物價持續處於溫和平穩的區間。（編輯：楊凱翔）1070905
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