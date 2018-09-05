/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 關西機場紀淑如吐口水委內瑞拉
>rss

8月CPI年漲1.53% 南台灣水患物價沒蠢動

發稿時間：2018/09/05 16:04

最新更新：2018/09/05 19:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
主計總處5日發布8月消費者物價指數年增1.53%。圖為民眾選購蔬菜。（中央社檔案照片）主計總處5日發布8月消費者物價指數年增1.53%。圖為民眾選購蔬菜。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北5日電）主計總處公布8月消費者物價指數（CPI）年漲1.53%，雖然8月下旬豪雨席捲南台灣，但因去年基期相當高，削弱水患對物價的影響，主計總處官員指出，8月物價續呈溫和穩定的水準。

8月CPI年增率漲1.53%，扣除蔬果、能源的核心CPI則年漲1.36%，主計總處專門委員徐健中表示，油價、香菸仍是推升物價上漲的主要因素，尤其香菸持續受去年菸稅調漲、基期墊高的影響，漲幅一直偏高，預估直至今年9月，香菸基期效果對整體CPI的影響才會慢慢消除。

外界關注823豪雨造成嚴重水患對於物價的影響，徐健中說明，可以從月增率、年增率來檢視，前者影響較明顯、後者則不敵去年雙颱來襲造成菜價大幅上漲的基期效果。

徐健中解釋，蔬菜受天候的影響最明顯，以月增率來看，受到中元普渡需求以及水患影響，8月蔬菜價格較7月增加1.63%；從年增率來看，去年7月底颱風尼莎、海棠接連來襲，遞延影響使得去年8月菜價上漲、大幅墊高基期，也因此，今年8月菜價即便較7月上漲，和去年8月相比，仍不敵基期因素，年減11.63%。

總體而言，8月CPI的七大類表現，仍以雜項類年漲5.80%最顯著，主因就是菸稅調漲持續推升物價漲幅，交通及通訊類年漲3.82%、國際原油價格維持高檔是重要原因；食物類則僅年增0.74%，主因是蔬菜價格年跌逾一成、抵銷部分漲幅。

至於8月17項重要民生物資，平均CPI年漲3.07%，漲幅也較前幾個月趨緩，徐健中說明，8月漲幅最顯著的重要民生物資是雞蛋、年漲20.6%，主因是去年同期戴奧辛蛋事件剛落幕，隨後又爆發芬普尼毒蛋，讓蛋價續處低檔，今年在基期偏低，加上天氣炎熱、雞隻產蛋量下滑的情況下，漲幅便突破2成。

徐健中表示，如果雞蛋去除毒蛋風波的基期因素，漲幅便不會那麼顯著，今年8月重要民生物資平均CPI漲幅也會更和緩；從8月CPI與核心CPI的走勢來看，物價持續處於溫和平穩的區間。（編輯：楊凱翔）1070905

延伸閱讀》外食族當道 國人餐旅消費急起直追

延伸閱讀》7月景氣燈號亮綠燈 國發會：景氣比較樂觀

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 物價
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP