搶救印尼盾頹勢 印尼擬向900種進口品加稅

印尼盾過去3個月來貶值近7%，印尼政府擬向900種進口商品加稅。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社記者周永捷雅加達5日專電）印尼盾持續走跌，過去3個月來貶值約7%，外界預期印尼盾兌美元將貶破1萬5000盾大關。印尼總統佐科威召集官員研擬政策，擬向900種進口商品加稅，並暫停能源建案。
印尼盾兌美元過去3個月來貶幅約7%。印尼盾兌美元昨天一度跌至1萬4940盾兌1美元，創20年新低，今天盤中也一度來到1萬4933印尼盾兌1美元。
分析師普遍預期，印尼盾兌美元將貶破1萬5000盾兌1美元的關卡，是1998年亞洲金融風暴後首見。
印尼政府今天宣布將嚴厲打擊炒匯投機客。財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）要求印尼中央銀行、印尼金融服務監管局查驗大額貨幣交易單，確定這些交易是以貿易或商務為目的，不是單純為了投機。
印尼財政部也宣布，印尼計劃向900種進口貨品大幅增加稅率，希望減少國民購買外國貨，遏止資金外流。清單上的貨品包括奢侈品和日常用品、高級轎車、咖啡等。
此外，印尼能源暨礦產資源部長伊格納希尤斯（Ignasius Jonan）指出，印尼政府會暫緩幾個發電與石油天然氣建設開發案，希望藉此減少進口、支撐印尼盾。（編輯：林憬屏）1070905
延伸閱讀》印尼盾持續走跌 民眾憂物價上漲
延伸閱讀》印尼盾貶至亞洲金融危機來低點 央行進場干預
延伸閱讀》新興市場貨幣危機蔓延 印度盧比貶至空前低點