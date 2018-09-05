米爾曼曾睡機場也當過上班族 擊敗費德瑞一戰成名

影片來源：US Open Tennis Championships YouTube頻道
（中央社記者李晉緯台北5日電）過去曾當過上班族，也曾睡在機場、車站地板，只為了省下錢買機票參加比賽的澳洲網球選手米爾曼，4日成為這個世紀以來唯一擊敗費德瑞的澳洲選手而一戰成名。
世界排名55，名不見經傳的29歲澳洲選手米爾曼（John Millman），4日用手中的球拍讓全世界的球迷深深記住了他的名字。當天他在美國網球公開賽男單16強賽，以3比6、7比5、7比6（7）、7比6（3）擊敗目前世界排名第2、5度在美網奪冠、手捧20座大滿貫冠軍的瑞士天王費德瑞（Roger Federer）。
米爾曼接下來將面對擁有13座大滿貫冠軍的塞爾維亞網球名將喬科維奇，米爾曼若能贏球，世界排名可望大幅提昇，並讓他成為新任「澳洲一哥」。
能有今天的成就，米爾曼一路走來其實並不順遂，出生在澳洲布里斯本的他4歲開始接觸網球，但直到15歲才參加國際網總（ITF）比賽，2006年才首度參加大滿貫賽事，當時17歲的他參加了澳網青少年組的賽事，表現並不特別搶眼的他，仍在2008年毅然決然轉入職業，靠著打些低階的比賽賺積分。經過幾年努力，他的世界排名從2007年的1461名，上升到2010年的204名。
米爾曼直到2010年才拿下他第一個挑戰賽冠軍，轉職業的前5年也沒能打出名堂，為了提升世界排名，他必須盡可能參賽賺積分，但南征北討的旅費不是他能輕易負擔的，為了存下足夠的機票錢，他只能睡在機場、車站大廳的地板，但他始終沒有放棄。
除此之外，包括肩膀、背部、臀部等傷勢問題也陸續找上門，這危及米爾曼的職業生涯，尤其2013年的肩膀手術後，他整整休兵了近一年，那段期間他的世界排名跌到1193名，不但出現網球生涯最大危機，還得同時面對經濟壓力，接受雙重的煎熬。
為了生計，米爾曼回到澳洲當起上班族，雖受傷勢所累無法立即回到球場，但他不曾忘記網球，只是默默養傷，等待重回球場的那一天。
2016年里約奧運，米爾曼的名字開始流傳，因為他是奧運史上首位能在男單比賽以兩個6比0擊敗對手的球員，正當他要發光發熱，卻又在2017年因為鼠蹊部傷勢休兵4個月，直到這次打敗費德瑞，才讓米爾曼的生涯再攀高峰。
在這場眾所矚目的比賽後，米爾曼表示，他一直視費德瑞為他的英雄，費德瑞則表示，雖然沒有太多人認識米爾曼，但米爾曼絕對是個勤於下苦工的人，「他在休息室裡也贏得所有頂尖選手的尊重」。（編輯：陳怡璇）1070905
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