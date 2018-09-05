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托育準公共化 政院：提升教保薪資目標沒變

發稿時間：2018/09/05 21:06

最新更新：2018/09/05 21:30

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行政院5日表示，推動托育準公共化是為了減輕家長負擔、提升教保人員薪資，這樣的政策目標沒有改變。（中央社檔案照片）行政院5日表示，推動托育準公共化是為了減輕家長負擔、提升教保人員薪資，這樣的政策目標沒有改變。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）托育政策催生聯盟擔憂現行的準公共化托育，可能無法解決目前私幼亂象。行政院今天表示，推動托育準公共化以減輕家長負擔、提升教保人員薪資，這樣的政策目標沒有改變。

托育政策催生聯盟昨天表示，政府推出的托育政策立意良善，但對於私幼或私托巧立名目收費、私立教保人員血汗低薪的狀況、家長對私幼或私托的不信任感等，準公共化托育政策都難以解決。

對此，行政院政務委員林萬億透過新聞稿回應表示，行政院通過的少子女化對策計畫，在0至5歲幼兒全面照顧方案中，是以擴大托育公共化為首要對策。

林萬億表示，教育部已請地方政府協助盤點空餘教室，到民國109年將可增設公共或非營利幼兒園1247班，增加3萬4000個收托名額；110年到111年，預計再增設1000班，提供2萬6000個收托名額，合計未來4年內將增加2247班，6萬個公共化幼兒園收托名額，將公共化程度從目前的30%提升到40%。

另外，優先協助無附設幼兒園的708所國小設立幼兒園，以達到校校都有幼兒園為原則，逐步達成2至5歲學前幼兒教育與照顧銜接國民義務教育的目標。

在0至2歲方面，林萬億表示，為滿足部分雙就業家長的托育需求，衛福部積極增設公共托育家園，預計107年到109年每年增設80處，110年到111年每年設置100處，總計未來將增設440處，新增5280個收托名額。另外，再加上各縣市政府自行設立的公設民營托嬰中心等措施。

不過，林萬億也指出，國內幼兒照顧向私有化傾斜由來已久，要在短期內達到高度公共化，有其難度；因此，政府運用經費贊助與私立幼托機構、保母簽約的準公共化模式，來達成減輕家長托育費用負擔、穩定教保品質、提升家外送托率、提升教保人員薪資的目標。這樣的政策目標並沒有改變。

林萬億表示，部分私立幼托機構教保人員薪資偏低是長期的問題，有些甚至僅達基本工資水準。部分薪資偏低的私立托嬰中心托育人員薪資要在短期內全面調高至新台幣2萬8000元，有其難度，政府給與些許彈性空間逐步調薪，並不違反政策規劃始意。

他說，政府希望以提升入園率來增加目前使用率偏低的私立園所，增加入園幼童數，提高園所收入，盼園所增加的收益部分回饋給教保人員的薪資。（編輯：謝佳珍）1070905

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