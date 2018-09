(中央社洛杉磯5日綜合外電報導)美國職棒大聯盟(MLB)今天證實,洛杉磯天使隊日籍二刀流球星大谷翔平準備長期養傷,核磁共振掃描顯示,他的右手肘出現新傷,必須接受右手肘重建手術。



24歲的大谷翔平肘部受傷後,睽違大聯盟投手丘3個月,2日才復出投球。



然而,天使隊在聲明中說,大谷翔平的尺骨附屬韌帶(UCL)出現新的損傷。



天使隊說:「基於這些發現,醫生建議他接受尺骨附屬韌帶重建手術(Tommy John Surgery)。」「會在適當時機提供更多資訊。」



天使隊2日出戰休士頓太空人隊,大谷翔平傷癒復出首戰總計投2.1局、用了49球,失2分後退場休息。



比賽結束後,大谷翔平的傷勢看似沒有出現任何問題,天使隊總教練索西亞(Mike Scioscia)對他的表現表示滿意。(譯者:劉文瑜)1070906





Shohei Ohtani underwent an MRI on his right elbow earlier today. The imaging revealed new damage to his ulnar collateral ligament (UCL). Based on these findings, UCL reconstruction surgery is the recommended plan of care. Additional information will be provided when appropriate.