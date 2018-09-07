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宏達電股價跌破40元 創上市以來新低

發稿時間：2018/09/07 13:48

最新更新：2018/09/07 15:21

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宏達電7日股價跌破40元，創上市以來新低。（中央社檔案照片）宏達電7日股價跌破40元，創上市以來新低。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北7日電）智慧型手機廠商宏達電8月營收僅新台幣13.88億元，續寫近15年新低，今天股價下跌0.7元開出，午盤跌幅擴大到6%以上，最低來到39.45元，創上市以來新低。

宏達電8月自結合併營收13.88億元，年減53.72%、月減約0.78%，續寫2003年9月以來單月營收新低，幾乎回到代工時代的水位。累計今年1至8月合併營收183.5億元，年減53.96%。

宏達電成立於1997年，初期以代工事業闖出一片天，2006年成立自有品牌HTC，搭著智慧手機起飛的浪潮，在全球攻城掠地，曾登上美國市占第一、台股股王寶座，2011年股價衝上1300元，聲勢紅極一時。

不過，因智慧型手機市場競爭激烈、虛擬實境（VR）事業尚未起飛，宏達電近3年已虧掉5個股本，繼2015年全球裁員15%、去年賣Pixel手機代工部門給Google後，今年初開始海外優化組織計畫，7月宣布將裁台灣製造部門員工1500人，為轉型斷尾求生。

根據拓墣產業研究院數據顯示，包括個人電腦（PC）端、遊戲機端以及獨立VR裝置在內的VR市場，在2017年全球出貨達到365萬台，預估2018年會成長到465萬台，年增率為27.4%。

拓墣產業研究院研究經理蔡卓卲指出，今年VR消費端市場依舊以Oculus和HTC兩大陣營的競爭為主，其他廠商不是選擇合作，就是難以造成太大的威脅。隨著更多的中國品牌廠可能遵循小米模式加入Oculus的陣營，HTC恐面臨更大的市場壓力。（編輯：郭萍英）1070907

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