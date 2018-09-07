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不滿貿易逆差 川普暗示貿易戰矛頭轉向日本

發稿時間：2018/09/07 14:05

最新更新：2018/09/07 14:53

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美國總統川普日前致電「華爾街日報」專欄作家，言談中難掩他對美日貿易條件的不滿。（中央社檔案照片）美國總統川普日前致電「華爾街日報」專欄作家，言談中難掩他對美日貿易條件的不滿。（中央社檔案照片）

（中央社紐約6日綜合外電報導）美國總統川普日前致電「華爾街日報」（WSJ）專欄作家弗利曼（James Freeman），言談中難掩他對美日貿易條件的不滿，並說日本將是美國下一個貿易戰目標。

弗利曼今天寫道，川普在電話中聊到自己與日本領導人關係良好，但馬上話鋒一轉說：「當然，一旦我告訴他們該付多少錢，這（良好的關係）就會結束。」

弗利曼在「華爾街日報」的專欄撰文表示，他在福斯新聞頻道（Fox News Channel）上肯定川普稅務及法規改革成效後，接到總統本人來電。

弗利曼寫道，在交談過程中，總統聽起來「仍一心想消弭與美國貿易夥伴的貿易逆差」。

川普對進口商品徵收關稅，並揚言重新談判後，貿易協定若仍無法讓他滿意，他便將退出施行數十年的協議，種種作為已嚴重衝擊加拿大、墨西哥、中國及歐洲貿易夥伴。

弗利曼在文章中指出，貿易逆差與經濟蓬勃發展相關，美國現狀即是如此。

弗利曼寫道：「但總統察覺這個問題，即使他與我們在北美和歐洲的友邦結束談判，貿易不確定性也不一定就此消退。」

「他似乎仍相當在意美日貿易條件。」

日圓在文章刊出後走強，兌美元升值約0.8%，報110.65日圓兌1美元。（譯者：鍾佑貞/核稿：陳昱婷）1070907

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