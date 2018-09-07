曾俊欣速戰速決 美網青少年男單晉8強

台灣網球小將曾俊欣6日以6比2、6比3擊敗波蘭選手馬瑞克，晉級8強。（圖取自美網官網 www.usopen.org）
（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）台灣網球小將曾俊欣今天在美網青少年男單第3輪速戰速決，以6比2、6比3擊敗波蘭選手馬瑞克，晉級8強。曾俊欣今年已拿下法網與溫布頓，離青少年大滿貫連3冠，可說更近一步。
2018美國網球公開賽進入第11天賽程，因氣溫超過攝氏32.2度，原訂中午開始的露天比賽，全數依高溫規則中止，曾俊欣在第5球場迎戰馬瑞克（Wojciech Marek）延後數小時才開打。
開賽後，曾俊欣狀態不穩，一發進球率偏低，與身材高大的馬瑞克陷入拉鋸。2比2情況下，曾俊欣第5局首度逼出破發點，並趁對手雙誤破發，就此打出氣勢，接著靠穩健發球與抽球連拿3局，以6比2拿下首盤。
第2盤曾俊欣氣勢不墜，首局再度破發，即使馬瑞克叫暫停，請訓練員按摩右上臂，天氣也由晴轉陰，飄細雨且刮大風，曾俊欣也不受影響，第9局再度破發，以6比3再拿一盤，僅花一小時就以直落二贏球。
曾俊欣此役發出2記愛司球，全場沒有面臨破發點，一發進球率62%，一發得分率更達92%，顯示曾俊欣若能提升發球表現，原本就耐抽且落點刁鑽的他，打起來將更順手。
曾俊欣賽後受訪表示，發球一直都有進步，在美網調整後，無論進球率、發球速度或落點，都比之前好，幾場球打下來，發球局保得更輕鬆，但熱機慢的毛病仍待克服，往往比賽進行了幾局後，才能慢慢回穩。
今年7月，曾俊欣在溫布頓網球錦標賽青少年組單打以直落二擊敗馬瑞克。談起高10幾公分的馬瑞克，曾俊欣說，由於對方發球球速快，他的比賽策略是設法借力使力，接發回球壓深，並加快比賽節奏，讓馬瑞克沒有時間反應。
曾俊欣4日腹肌輕微抽筋，5日賽事輪空，接受治療，傷勢暫無大礙。他說，泡冰水澡放鬆後傷勢有改善，對今天比賽沒有太大影響。
17歲的曾俊欣目前為青少年世界球王，今年連奪法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽青少年男單冠軍，名列本屆美網青少年組男單頭號種子。他預定明天在八強賽遭遇義大利選手塞皮耶里（Giulio Zeppieri）。（編輯：屈享平）1070907
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