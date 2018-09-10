川普籲生產線遷回美國 福特不買帳

美國總統川普已對價值500億美元的銷美中國產品加徵關稅，而另一波針對價值2000億美元中國產品加徵關稅的措施也箭在弦上。（中央社檔案照片）

（中央社紐約9日綜合外電報導）美國總統川普堅稱與中國打貿易戰，可為美國製造業帶來更多就業機會，但他殷切期盼的兩大公司－福特與蘋果恐怕不買帳。



川普今天在推文指出，福特決定不從中國進口新的休旅車，意味Focus Active「現在能在美國製造」，但福特（Ford Motor Co.）表明，沒有計畫在其他地方重啟這款車的生產。



福特8月31日時已說，川普政府對中國製汽車加徵25%關稅，已損及這款車的利潤。福特發言人萊文（Mike Levine）在回應川普推文時又補刀說：「有鑑年銷量不到5萬輛，及考慮到競爭因素，在美國製造Focus Active無利潤可言。」



停產銷量低的Focus Active對福特業務影響不大，因為福特每年在美國本土市場銷售超過250萬輛車；但若川普繼續升溫與中國、歐洲甚至加拿大的貿易戰，整個汽車業恐就會有更多停產。



稍早之前，川普也勸蘋果（Apple Inc.）回美國蓋新廠房，因為若他再對2000億美元中國產品加徵關稅後，在中國生產的蘋果商品價格會上漲。



雖然蘋果暫未回應對川普推文的看法，但已在5日致函美國貿易代表署的信裡指出，他們對這些關稅的憂心是「美國也會受沉重打擊，這會讓美國的成長與競爭力放緩、商品漲價轉嫁給美國消費者」，要美國政府拿出其他措施來振興經濟。



而早在今年5月，蘋果執行長庫克（Tim Cook）已告訴川普，關稅並非正確作法。



川普已對價值500億美元的銷美中國產品加徵關稅，而另一波針對價值2000億美元中國產品加徵關稅的措施也箭在弦上。而川普又在7日表示，他考量要再對其他價值2670億美元的中國產品加徵關稅，分析師指此舉影響到幾乎每一種民生消費品。（譯者：陳亦偉/核稿：陳昱婷）1070910



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