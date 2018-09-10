阿里巴巴接班人張勇 打造雙11實踐新零售

阿里巴巴接班人張勇是財務專業出身，他一手創建雙11購物節，並主導阿里巴巴多項變革。（中央社檔案照片）

（中央社記者張淑伶上海10日電）預計將在明年9月接任阿里巴巴董事局主席的張勇，是財務專業出身，在電子商務的世界裡找到更大的舞台。他一手創建業績不斷成長的雙11購物節，並主導阿里巴巴多項變革。



被馬雲賦予「讓天下沒有難做的生意」這項傳承使命的張勇，加入阿里巴巴集團11年，現職是阿里的首席執行長。他被認為是對用戶需求極為敏感、喜歡在市場第一線觀察並潛心研究如何滿足這些需求的人。



張勇1972年出生，畢業於上海財經大學，先後在安達信、普華永道兩大會計師事務所工作。2007年，他加入阿里巴巴集團並擔任首席財務長（CFO）。



根據電商媒體天下網商，馬雲當時問張勇為何來阿里，他說：「我已經做過一家30億美元的公司，現在想做一家300億美元的公司。」



10年後的2017年，阿里市值站上了3000億美元。



綜合新浪科技與騰訊科技報導，張勇在2009年接手處於困境中的淘寶商城，並以內部創業的方式主導了天貓網站的崛起。



在他的創意與主導推出的「雙11購物節」，業績年年成長，還推出晚會等大型節目，每年總會引發消費話題，已成為中國商業盛事。



雖然雙11購物節擺脫不了假貨、假業績、等待快遞時間太長等負面新聞，但是也不斷激發阿里在數據計算、智慧化物流等方面的能力。



2017年，「新零售」電商與消費新聞關鍵字，背後也有張勇的身影。橫掃電商界的阿里開始與線下業者合作，並打造被視為新零售範本的超市「盒馬鮮生」。



張勇主導投資了大陸大型連鎖商店蘇寧、銀泰，入股高鑫零售，收購網路訂餐平台「餓了麼」，和星巴克等一系列國際品牌達成全面戰略合作，讓線上線下融合的新零售從觀念走向實踐。



2015年，張勇接任阿里巴巴集團首席執行長（CEO），成為創立以來第3任CEO。他還兼任阿里體育董事長、銀泰商業集團董事局主席等職。



在馬雲和張勇聯手下，阿里巴巴已經不再只是電子商務公司，而是以大數據為驅動，在電商、金融、物流、雲計算、文化娛樂等方面都有布局的集團，服務數以億計的消費者和數千萬的中小企業。



馬雲今天向阿里巴巴的客戶、員工和股東發出公開信宣布，2019年9月10日將把阿里巴巴董事局主席一職交給張勇。未來一年內，他會協助張勇完成過度。



馬雲說，張勇有卓越的商業才華和堅定沉著的領導力，連續13季實現阿里巴巴業績成長；交棒給張勇是他「最正確決定」。（編輯：楊昇儒）1070910





中國電商巨擘阿里巴巴董事長馬雲19年前拿6萬美元（約新台幣184萬8300元）在浙江省杭州市成立阿里巴巴，如今身價已逾400億美元。圖為阿里巴巴杭州總部外牆。（資料照片）中央社記者陳家倫杭州攝 107年9月10日

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