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台股多殺多賣壓出籠 跌121點年線失守

發稿時間：2018/09/10 14:10

最新更新：2018/09/10 14:24

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台股10日開低走低，終場下跌121.19點，跌幅1.12%。（中央社檔案照片）台股10日開低走低，終場下跌121.19點，跌幅1.12%。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北10日電）美國總統川普呼籲蘋果（Apple）回美國生產，觸動蘋概股敏感神經，加上陸股、港股跌勢未歇，台股今天開低走低，多殺多賣壓出籠下摜破年線10783點，強勢股台積電也差點收黑。

加權股價指數終場下跌121.19點，跌幅1.12%，收在10725.80點，成交值新台幣1453.12億元。

台積電力守大半場紅盤於下半場翻黑，終場勉強收漲0.5元；股王大立光今天重挫7.82%，跌破4400元關卡，以4360元作收；鴻海跌幅達3.35%，以75.1元作收；人氣指標玉晶光、環球晶、國巨、康控-KY都有賣盤大力摜壓。

今天盤面強勢抗跌股除台積電外，多半集中在生技股身上，訊聯、基亞再拉漲停，醣聯也點亮紅燈，大江漲幅也逼近2%。

分析師表示，台股連續2個交易日帶量重挫，技術面已跌破所有均線支撐，頗有引爆多殺多的氣氛，7日融資餘額已先行大減33.38億元，顯示多頭已有認賠出場的打算，若近日融資餘額持續大減，籌碼面就有趨穩的反彈契機。

分析師指出，除了上市指數出現危機外，以中小型股為主的櫃買指數更是重災區，今天大跌3.56%，人氣指標被動元件、矽晶圓、二線光學跌勢加劇；今天被動元件雖有部分個股出現承接力道，但龍頭國巨未能止跌，也讓準備凝聚的反彈氣勢為之一挫。

法人認為，美中貿易戰將持續影響國際股市表現，尤其是陸股跌勢不止，對台股殺傷力大。短線觀察指標在於融資餘額是否明顯減肥，外資買盤是否持續進場及12日蘋果發表新機後，蘋概股的股價表現。（編輯：張良知）1070910

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