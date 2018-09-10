川普籲蘋果回美生產 台股重跌年線失守

台股10日跌破10800點整數關卡支撐，年線也應聲摜破。（中央社檔案照片）
（中央社記者田裕斌台北10日電）美國總統川普呼籲蘋果（Apple）回美國生產，蘋果概念股前景堪憂，指標股鴻海一度大跌超過3.7%，蘋概股也成為殺盤重心，拖累指數長黑摜破年線10802點。
截至10時30分，加權股價指數下跌137.54點、為10709.45點，成交值新台幣699.68億元。
台股今天不但跌破10800點整數關卡支撐，年線也應聲摜破，短線支撐落在前波低點10606點，多頭僅能力守台積電這座精神堡壘，連股王大立光跌幅也一度達5%，失守4500元。
分析師表示，蘋果概念股今天遭到空頭打趴，指標股大立光、鴻海大跌，概念股嘉聯益、康控-KY、玉晶光、和碩無一倖免，除了重擊上市指數一度大跌百點外，櫃買指數災情更為慘重，盤中跌幅一度超過3.5%，創下一年來新低價，籌碼鬆動引發多殺多。
分析師指出，台股今天在亞股中相對弱勢，除了指數跌破長短期所有均線外，成交值愈殺愈多，多方氣勢瀕臨潰散，預估今天成交值仍有1400億元左右水準，籌碼是否因此有效沈澱，將是短線止跌訊號，7日上市融資餘額已大幅降低33.38億元，今天還有大幅減肥可能。
法人則是認為，台股近日加速趕底，止跌訊號除了融資水位外，若技術面可先出現量縮止跌，搭配法人出現回補買盤，短線可望不再破底，蘋果新機即將在12日發表，屆時蘋概股能否重回主流，也將牽動台股投資信心。（編輯：張均懋）1070910
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