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傳為蘋果在美設2組裝廠 鴻海不評論

發稿時間：2018/09/11 16:14

最新更新：2018/09/11 16:40

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市場傳出鴻海有意在美國為蘋果提供2個組裝廠，鴻海11日表示不評論市場傳聞。圖為鴻海總部。（中央社檔案照片）市場傳出鴻海有意在美國為蘋果提供2個組裝廠，鴻海11日表示不評論市場傳聞。圖為鴻海總部。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）市場傳出鴻海有意在美國為蘋果（Apple）提供2個組裝廠，鴻海今天下午最新回應表示，不評論市場傳聞。

美國總統川普日前呼籲蘋果生產線從中國遷回美國，避免因為美國對中國發動貿易戰受苦，引發外界熱議。

媒體今天報導，蘋果合作夥伴鴻海將在美國提供2個組裝廠，預計會落腳在印第安納州首府印第安納波利斯，以及德州休斯頓。

對於上述消息，鴻海今天下午最新回應表示，不評論市場傳聞。

國外科技網站PED 3.0引述創投公司Loup Ventures分析師孟斯特（Gene Munster）投資筆記預期，未來5年到10年，蘋果在美國生產的比重可能不到10%，推測目前蘋果在美國生產和組裝的比重大約5%。

國外新聞網站CNBC引述美銀美林分析師莫漢（Wamsi Mohan）投資筆記推測，蘋果可能轉移大約10%比重的iPhone組裝產能到美國，而iPhone的平均銷售價格（ASP）增加幅度不超過8%。

若蘋果將50%或是100%比重的iPhone組裝產能轉移到美國國內市場，iPhone的價格將依序增加14%和20%。

鴻海集團除了積極投資美國威斯康辛州面板廠外，1997年已在維吉尼亞州設立據點，2006年在印第安納州成立據點，其他投資地點包括加州、德州、賓州、德拉瓦州、華盛頓州、麻薩諸塞州等。（編輯：林沂鋒）1070911

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