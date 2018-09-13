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USTR官員正訪台 莫健：不清楚TIFA是否召開

發稿時間：2018/09/13 04:36

最新更新：2018/09/13 04:36

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（中央社記者鄭崇生華盛頓12日專電）美國在台協會主席莫健今天說，不清楚今年是否舉行美台間的TIFA會議，美台洽簽自貿協定可能還要一段時間，更多「懸而未決議題」獲進展，才能有更多正式會談。

華府智庫全球台灣研究中心（GTI）今天舉行年度研討會，莫健（James Moriarty）在會中回答中央社記者提問時，作上述表示。

中央社記者問，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）下的會談今年是否召開，如果沒有，原因為何？對此，莫健指出，他不清楚TIFA會談今年是否召開，但美、台間在貿易議題上持續有定期對話，雙方也試圖尋找在哪些議題上可以有所進展，解決雙方就快要達成共識的議題。

他更主動提到，至於美台間洽簽自由貿易協定（FTA）的議題，他認為可能還要一段時間。在沒有點名美豬及美牛的情況下，莫健補充說，「（雙方間）越多的懸而未決議題獲進展，就能有更多正式的會談」，他期盼雙方能更有能力解決相關議題。

莫健指出，美國貿易代表署（USTR）也想能與台灣以「有成果的方式」處理貿易議題，但USTR手上還有太多優先的貿易議題要處理，像是和加拿大的北美自由貿易協定（NAFTA），日本也急著想解決與美國間的貿易議題。但他強調，這不代表美國總統川普政府在貿易議題上對台灣有敵意。

據瞭解，USTR官員正在台灣訪問。華府消息人士表示，這是台美間工作層級的定期訪問，並強調USTR官員這次訪台和TIFA無關。

但另有熟知情況的消息人士指出，USTR官員在台灣時，已就TIFA會議的召開與台灣方面清楚表明美方立場，「沒有（解決）美豬與美牛（的議題），就沒有TIFA會談」。

不過，前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）在GTI這場活動上就說，要大幅改善美台關係最實質的做法，他會建議川普政府命令USTR，以「有建設性的方式」展開溝通。

他說，美國國防部視台灣為戰略資產，但USTR卻不這麼想，USTR某種程度上阻攔美台雙方在加強投資，甚至有助推動FTA的一些諒解，USTR希望能藉此為美豬與美牛的市場准入擠壓出更多空間。他認為，「這實在荒謬」。

台美TIFA會談去年並未召開，行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中當時表示，原因是川普上任後，USTR副貿易代表人選未定。

而USTR負責亞洲事務副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）今年3月上任後，不久前率團訪問新加坡，參加東南亞國協（ASEAN）經貿部長會議。

截至發稿，USTR未回覆中央社的詢問。（編輯：何宏儒）1070913

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