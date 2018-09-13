雙北桃多處跳電 用戶設備故障導致瞬間降壓

雙北及桃園地區13日凌晨多處發生跳電，台電表示，跳電原因是桃園地區一家特高壓用戶設備故障。圖僅為示意。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北13日電）雙北及桃園地區多處發生跳電狀況，台電表示，是因桃園地區一家特高壓用戶設備故障，影響鄰近輸電系統瞬間降壓，中油桃園煉油廠也受影響，啟動區內安全裝置。



中油桃園煉油廠凌晨出現火光，警消前往了解後，確認為跳電導致廠區安全裝置啟動，導致廢氣燃燒塔火光較大。



中油表示，因台電線路問題，凌晨零時34分、37分分別發生兩次瞬間電壓降，造成桃園煉油廠所有操作工場部分低電壓轉動設備跳脫，真空製氣油工場因此緊急停爐，第二媒組工場循環壓縮機跳車也造成製程氣體在短時間內大量排放至廢氣燃燒塔，因此火光較大，引發民眾報案。



目前電力供應都已恢復正常，燃燒塔已在控制中，停爐工場也將於今天上午重新進料。





中油桃園煉油廠13日凌晨驚傳火警，桃園市政府消防隊 獲報趕往現場後發現，是受到台電突然斷電影響，導致 廠區內的安全裝置啟動，並將多餘油氣排放燃燒。（翻 攝自爆料公社） 中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年9月13日





台電說明，凌晨大規模跳電事件主因桃園地區一家161kV特高壓用戶設備故障，影響相關輸電電路，可能造成線路上其他用戶設備啟動保護動作，或是家中照明閃爍狀況，中油桃園煉油廠也是受影響用戶之一。



台電表示，由於這次狀況出現在特高壓線路，影響範圍較大，除桃園地區外，北部汐止及松山區也會受影響，但僅有短暫降壓，已及時復原。（編輯：郭萍英）1070913





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