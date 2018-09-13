iPhone XS系列 中華電資費搶先出爐

蘋果13日發表iPhone XS、iPhone XS Max，中華電信搶先公布完整資費。（圖取自蘋果網頁www.apple.com）

（中央社記者江明晏台北13日電）蘋果今天發表iPhone XS、iPhone XS Max，台灣5大電信將於21日開賣，中華電信搶先公布完整資費，月付999元，綁約30個月，iPhone XS 64GB購機價2萬7300元，可上網吃到飽、網內通話免費。



蘋果今天發表iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR三款新機，台灣確定列為全球首波銷售國家，iPhone XS、iPhone XS Max將於21日開賣，5大電信並陸續開放登記或預購。



由於台灣仍有逾6成消費者在電信通路購機，預料電信商仍是iPhone開賣的主戰場，不過5月掀起的499吃到飽大戰，帶動200萬用戶申辦單門號並綁2年約，是否會影響電信商銷售iPhone，尚值得關注，而電信業者也期盼透過iPhone的號召力，帶動每戶平均貢獻金額（ARPU）成長。



中華電信今天晚間針對iPhone XS系列發布「大4G購機方案」及「新精選購機方案」，活動期間至9月底止。



以新精選購機方案為例，月付新台幣999元，綁約30個月，iPhone XS 64GB購機價2萬7300元，iPhone XS Max 64GB購機價3萬1300元，可享合約內上網吃到飽、網內通話免費。



以大4G購機方案為例，月付1399元，綁約30個月，iPhone XS 64GB為購機價2萬1300元，iPhone XS Max 64GB購機價2萬5300元，可享合約內上網吃到飽、網內通話免費，若搭配指定舊機換新機方案、行動VIP等優惠，手機有望0元入手。（編輯：楊凱翔）1070913





蘋果13日發表iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR三款新機，台灣確定列為全球首波銷售地區，電信商陸續宣布iPhone XS、iPhone XS Max將於21日開賣，並於即日起開放登記。中央社製表 107年9月13日









