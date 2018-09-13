/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： iPhone X群光今井翼張天欽
>rss

iPhone XS系列 中華電資費搶先出爐

發稿時間：2018/09/13 23:10

最新更新：2018/09/14 00:17

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
蘋果13日發表iPhone XS、iPhone XS Max，中華電信搶先公布完整資費。（圖取自蘋果網頁www.apple.com）蘋果13日發表iPhone XS、iPhone XS Max，中華電信搶先公布完整資費。（圖取自蘋果網頁www.apple.com）

（中央社記者江明晏台北13日電）蘋果今天發表iPhone XS、iPhone XS Max，台灣5大電信將於21日開賣，中華電信搶先公布完整資費，月付999元，綁約30個月，iPhone XS 64GB購機價2萬7300元，可上網吃到飽、網內通話免費。

蘋果今天發表iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR三款新機，台灣確定列為全球首波銷售國家，iPhone XS、iPhone XS Max將於21日開賣，5大電信並陸續開放登記或預購。

由於台灣仍有逾6成消費者在電信通路購機，預料電信商仍是iPhone開賣的主戰場，不過5月掀起的499吃到飽大戰，帶動200萬用戶申辦單門號並綁2年約，是否會影響電信商銷售iPhone，尚值得關注，而電信業者也期盼透過iPhone的號召力，帶動每戶平均貢獻金額（ARPU）成長。

中華電信今天晚間針對iPhone XS系列發布「大4G購機方案」及「新精選購機方案」，活動期間至9月底止。

以新精選購機方案為例，月付新台幣999元，綁約30個月，iPhone XS 64GB購機價2萬7300元，iPhone XS Max 64GB購機價3萬1300元，可享合約內上網吃到飽、網內通話免費。

以大4G購機方案為例，月付1399元，綁約30個月，iPhone XS 64GB為購機價2萬1300元，iPhone XS Max 64GB購機價2萬5300元，可享合約內上網吃到飽、網內通話免費，若搭配指定舊機換新機方案、行動VIP等優惠，手機有望0元入手。（編輯：楊凱翔）1070913

蘋果13日發表iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR三款新機，台灣確定列為全球首波銷售地區，電信商陸續宣布iPhone XS、iPhone XS Max將於21日開賣，並於即日起開放登記。中央社製表 107年9月13日蘋果13日發表iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR三款新機，台灣確定列為全球首波銷售地區，電信商陸續宣布iPhone XS、iPhone XS Max將於21日開賣，並於即日起開放登記。中央社製表 107年9月13日



延伸閱讀
iPhone X系列 亞太電信推出限量優惠資費
iPhone X系列3款新機 3C達人：2亮點1遺憾
iPhone新機破5萬元 手機保費也將刷新紀錄


fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）

一週重要新聞影像回顧（0902-0908）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP