蘋概股領軍 台股大漲百點重返10800點

截至14日10時40分，加權股價指數上漲102.66點、為10829.89點、成交值新台幣614.35億元，蘋概股成為多頭指標。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北14日電）蘋果（Apple）股價大漲2.42%，帶動蘋概股回神，台股今天跳空開高，盤中大漲百點，指數重返10800點之上，櫃買指數更強漲超過1%，分析師認為，短線已有反彈氣勢。



截至10時40分，加權股價指數上漲102.66點、為10829.89點、成交值新台幣614.35億元，蘋概股成為多頭指標，股王大立光大漲逾5%，台積電漲幅也近2%，連近期最為弱勢的鴻海漲幅也達2%，康控-KY、玉晶光漲逾4%，和碩漲幅更超過7%。



分析師表示，台股在年線10806點之下整理3個交易日後，今天出現跳空向上的多方缺口，且量能可望維持在1200億元之上的水準，反彈力道不弱，尤其是櫃買指數漲幅較加權指數凸出，顯示內資有回籠跡象。



其中，除了蘋概股表現亮眼外，包括矽晶圓、被動元件等短線跌深族群也出現強彈走勢，中美晶率先亮燈漲停、環球晶大漲超過8%，國巨、華新科也見到近期少見的漲勢，有效提振多頭信心。



分析師認為，台股出現大漲走勢，盤中更站回年線反壓，整體而言，走勢仍在今年以來10500點至11100點大箱型區間，不過多頭應小心外資在台指期大幅減碼的動作，恐將影響後續反彈格局及力道。（編輯：黃國倫）1070914







