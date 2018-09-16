咖啡如何成為金雞母 超商秀黑金經濟學

台灣每年有約新台幣400億的現煮咖啡市場，其中以超商的競爭最激烈。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北16日電）現煮咖啡是超商的金雞母，為了讓母雞繼續生金蛋，業者持續鑽研經營心法，統一超靠精準眼光奪得先機，並以優良品質穩坐龍頭，全家則靠精品化與會員制鎖住咖啡饕客與小資族的心。



「再忙，也要和你喝杯咖啡」是句耳熟能詳的經典廣告台詞，然而現代人生活繁忙，2人的咖啡時光已經太奢侈，就近到便利商店買杯咖啡，忙裡偷閒時可以低頭啜飲，才是最實際的新時代小確幸。



台灣每年有約新台幣400億的現煮咖啡市場，依財政部進出口統計指出，2017年台灣進口咖啡豆達3.5萬噸，6年成長約2倍，顯示消費者咖啡需求與日俱增。



有了消費者市場支撐，通路業者義無反顧地投入現煮咖啡，超商業者是以多角化策略來經營，近年來量販業者為了打入社區生活圈，則有「迷你化」的趨勢，除了店坪縮小，也開始打造一些休憩空間，搭配平價現煮咖啡、麵包，盼能吸引附近住戶駐足。



不過，談到現煮咖啡的消費市場，仍以超商的競爭最激烈，漂亮的成績單背後，其實是靠超商業者潛心鑽研的經營心法，才能有這樣的成果。



據公平交易委員會近日發布的「106年連鎖式便利商店經營概況調查」，2017年底台灣主要5家連鎖便利商店各類銷售商品中，「現煮咖啡」的銷售額和2016年相比成長了17%、銷售品項更增加了80多項、成長超過6成。



值得注意的是，超商的現煮咖啡不只消費者很捧場，更是超商業者的「金雞母」，公平會調查也顯示，「現煮咖啡」銷售額排名第5，雖然次於菸品、飲料，便當、三明治及熱食等大類，但毛利率高達5成，居各類之冠。



2007年統一超商找來形象清新的女星桂綸鎂代言City café，並以「整個城市都是我的咖啡館」的廣告口號掀起旋風，成功的行銷策略，如今City Café銷售成績相當傲人，平均每年業績都有1成左右的成長幅度，近幾年營收更多超過新台幣百億元。



統一超商公共事務部部長林立莉表示，City café去年銷售杯數約達3億杯，業績能夠穩定成長且維持增速的秘訣，在於堅持水、機器、烘焙、咖啡豆、傳播、視覺、感性、人等8大元素，讓消費者在便利超商也能買到一杯品質有保證的咖啡，而且是兼具設計、視覺感的咖啡。



統一超商經營City café的品牌超過10年，早已奠定現煮咖啡龍頭的地位，急起直追的全家便利商店在2009年推出咖啡品牌Let’s café，2017年咖啡營收全年已突破30億元，而且靠著精品化與會員制2大策略，咖啡業績穩健成長，全家便利商店鮮食部部長黃正田日前更喊出，今年全年咖啡營收將以35億元為目標。



全家便利超商表示，咖啡族黏著度相當高，而且擁有長期需求，公司為了擄獲咖啡饕客的心，採行「精品化」策略，去年起推出首波單一產區單品咖啡，讓咖啡饕客更能品嘗美式咖啡的產地風味，而單一產區單品咖啡銷售半年，就創造出1.5億元的亮眼業績。



除了讓咖啡精品化，全家會員APP商品預售平台中「寄杯、轉贈、跨店取」的服務深受消費者喜愛，有長期咖啡需求的消費者可以用優惠價格一次購買數十杯寄杯，之後再慢慢分次領取。



上班族洪小姐表示，自己有每天至少喝1杯咖啡的習慣，後來發現全家超商可以跨店寄杯，而且買越多越便宜，她已經分別買過30杯寄杯、10杯寄杯的活動，未來也會持續購買，「1杯只要30多元，根本是小資族的省錢妙招」。



其他的超商業者，為了在競爭白熱化的現煮咖啡市場突破重圍，也各出奇招，萊爾富去年便攜手人蔘品牌，推出冬季限定的人蔘咖啡熱飲；OK便利超商則以漂浮冰餡咖啡搶攻年輕人市場。



便利商店隨處可見，對於消費者來說，有著無可取代的地利之便，即便公平會揭露現煮咖啡毛利率高達5成，消費者仍願意埋單；民眾Silvia表示，自己有在煮咖啡，本來就知道外面賣的咖啡「賺很大」，但超商的咖啡比起咖啡廳便宜很多，買起來又很方便，「在外面喝咖啡還是會以超商為首選」。（編輯：林孟汝）1070916







