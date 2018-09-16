/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 蘇啓誠陳景峻iPhone X吳東樺
>rss

汽油下週漲0.2元 95無鉛站上31元大關

發稿時間：2018/09/16 12:02

最新更新：2018/09/16 13:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中油自17日凌晨零時起，調漲各式汽、柴油價格每公升各0.2元，95無鉛汽油漲至近4年新高點。（中央社檔案照片）中油自17日凌晨零時起，調漲各式汽、柴油價格每公升各0.2元，95無鉛汽油漲至近4年新高點。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北16日電）台灣中油公司今天宣布，自17日凌晨零時起，調漲各式汽、柴油價格每公升 各0.2元，不只是連續4週調漲，95無鉛汽油每公升更達 31.0元，漲至近4年新高。

中油依浮動油價機制計算，本週95無鉛汽油應調零售價為31.3元，超過30元，因而啟動油價平穩機制，中 油吸收4分之1調幅，汽、柴油每公升各吸收0.3元。

依浮動油價機制及油價平穩機制計算後，中油今天宣布，自17日凌晨零時起，調漲各式汽、柴油價格每公 升各0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油 每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油 每公升33.0元、超級柴油每公升27.7元。

而95無鉛汽油17日起登上31元大關，逼近2014年10月27日的31.3元高點。

中油說明，國際局勢是影響油價波動的重要因素，本週原油價位受美國即將啟動禁運伊朗石油措施、美國 東岸強烈颶風來襲造成民眾搶購汽油，加上美國商用原 油庫存持續下降等因素影響，推升國際油價持續走揚， 連帶使得國內油價調漲。

中油副總經理畢淑蒨進一步解釋，在情勢還不是很確定的時候，油價會受消息面影響而震盪，而美國11月 將對伊朗實施制裁，在這之前，勢必會有訊息多空交雜 ，造成油價波動顯著。

不過畢淑蒨也說，11月制裁上路之後，事情走向趨於明朗，市場自然會進行供需調整，屆時基本面平穩後 ，油價走勢也會比較穩定。（編輯：黃國倫）1070916

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP