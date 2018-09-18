中美貿易戰延燒 施俊吉：新的價值正在誕生

美中貿易戰升溫，美國總統川普擬擴大對中國關稅制裁，行政院副院長施俊吉說，未來就算川普不當總統，美國也不可能回到過去的開放政策。（中央社檔案照片）

行政院副院長施俊吉專訪之一（中央社記者田裕斌台北18日電）美中貿易戰升溫，美國總統川普擬擴大對中國關稅制裁，行政院副院長施俊吉說，川普顛覆了傳統的經貿思維，未來就算川普不當總統，美國也不可能回到過去的開放政策。



施俊吉接受中央社專訪說，川普不但對中國開戰，也跟歐盟發生摩擦，連日本都被他列入「黑名單」，但這段期間，美股迭創新高，陸股則持續破底，可見川普雖然遍地點火，但美國經濟成長腳步並未因此變慢，川普的民調也沒有大幅滑落，這些都意味著一直以來的自由經濟思維已被顛覆，新的價值正在誕生。



施俊吉說，不管未來美國總統是不是川普，美國都不可能回到過去的開放政策。



那麼台灣要如何因應美中貿易戰爭？施俊吉指出，美中貿易戰若變成持久戰，全世界都是受害者，但就短期來看，美中大打關稅戰，台廠是利多於弊，因為「關稅」須由進口商負擔，川普提高關稅，首當其衝的是美國進口商，如果加稅的成本不能轉嫁給消費者或中國出口商，很多美進口商就會轉向其他國家或地區進口、例如台灣。



施俊吉表示，美中貿易戰爭為台灣創造出大量轉單利益，為因應新增的訂單，台廠原本許多高附加價值的加工、以及組裝等業務，也會因此留在台灣，或者進一步投資擴廠以提高產能。



不過，施俊吉同時指出，轉單效應恐使得台美貿易順差持續擴大，目前台對美出超約170億美元，尚未達「200億美元」上限，若放任不管，台灣可能再被列入「301觀察名單」，如何平衡台美貿易問題，降低轉單的負面影響，是未來必須注意的課題。



至於中美貿易戰是否掀起台商「出走潮」、「撤資潮」？施俊吉強調，「我們早就ready(準備)了」，政府早已建置各種機制，以便協助企業排除投資障礙，行政院歡迎台商返鄉投資，也歡迎優質產業回台尋求升級投資。（編輯：陸倩瑤／張均懋）1070918







