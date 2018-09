中國關稅還擊 川普警告美還有子彈上膛

(中央社記者鄭崇生華盛頓18日專電)美國總統川普今天說,如果中國敢對美國的農民及勞工回敬關稅報復,美國「別無選擇」,準備啟動對價值2670億美元的中國產品課稅。



川普中午在橢圓形辦公室與來訪的波蘭總統杜達(Andrzej Duda)會談前、回答媒體詢問時,做上述表示。



美中貿易關稅戰升級,美國昨天宣布24日起將對價值2000億美元的中國商品課徵10%關稅,這一稅率明年1月1日起將調升至25% ,隨後,中國官方也首度「不對等」還擊,將對價值600億美元的美國商品加徵5%或10%的關稅,自北京時間9月24日中午12時01分生效。



川普今天則舊調重彈指出,中國長期以來占美國便宜,他不能讓這情況繼續下去,他強調,關稅措施對中國已造成巨大影響。



川普還警告中國,若敢對美國農民及勞工採取關稅報復,美國準備好啟動對中國2670億美元的產品課稅,「我們不想這麼做,但我們可能別無選擇」。



但他又說,美國一向對談判持開放態度,也可能在某個時候達成協議,拭目以待情況進展。



川普稍早則透過推特指控,中國試圖藉由貿易戰的關稅報復,影響美國年底期中選舉,他說,中國公開表示,將積極設法影響和改變美國的選戰,方法是攻擊美國農民、牧場工人和產業勞工,「因為他們對我很忠心」。





China has openly stated that they are actively trying to impact and change our election by attacking our farmers, ranchers and industrial workers because of their loyalty to me. What China does not understand is that these people are great patriots and fully understand that.....