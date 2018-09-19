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美中化解貿易分歧 蘋果執行長樂觀以對

發稿時間：2018/09/19 10:05

最新更新：2018/09/19 10:44

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圖為蘋果公司執行長庫克。（圖取自蘋果官網www.apple.com）圖為蘋果公司執行長庫克。（圖取自蘋果官網www.apple.com）

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）蘋果公司（Apple）執行長庫克今天表示，他對美中兩國終將化解貿易歧見抱持樂觀態度。美國總統川普對中國商品施加新一輪關稅，蘋果公司（Apple）旗下產品暫未受到波及。

庫克（Tim Cook）告訴美國廣播公司（ABC）晨間新聞談話性節目「早安美國」（Good Morning America）：「我很樂觀，因為貿易並非零和遊戲。」

「我們可以交換一些東西，創造出雙贏局面，所以我樂觀看待兩國終將解決問題，生活將能繼續下去。」

蘋果5日在致貿易官員的評論信中對監管當局說，對價值2000億美元中國商品加徵關稅將衝擊「廣泛」產品，不過iPhone不在這回的課稅名單之列。蘋果曾擔心旗下的智慧型手錶Apple Watch和無線耳機AirPod可能名列課稅清單，不過這兩項產品最後都沒有列入昨天公布的清單中。

詢及蘋果為何能逃過一劫，庫克表示：「iPhone雖在中國組裝，但零件來自世界各地。」

他說：「我不想代他們發言，但我認為他們考量到這點，也認為對這類產品課徵關稅，對美國而言不是件好事。」

倘若川普再進一步對價值2670億美元商品加徵關稅，代表幾乎所有從中國進口至美國的商品都會受到衝擊，包括iPhone和其他品牌的智慧型手機都無法倖免於難。

無懼貿易紛爭，蘋果今天早盤股價上漲1.4%，來到220.93美元。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1070919

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