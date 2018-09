臉書全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋被證實將於9月底訪台。(圖取自唐立洋臉書facebook.com/neary.dan)

(中央社記者吳家豪台北19日電)臉書(Facebook)今天發出媒體邀請函,將於27日舉辦「2018 Made by Taiwan」活動,協助台灣品牌拓展跨境業務,臉書全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋(Dan Neary)將來台。



Made by Taiwan是一項去年由Facebook發起的品牌推廣計畫,幫助不論規模大小的台灣品牌邁向全球。在過去一年裡,Facebook攜手中華民國對外貿易發展協會培訓許多數位行銷領域人才,今年也將持續投入資源,擴大推廣Made by Taiwan計畫,希望幫助更多台灣品牌走向全世界。



Facebook這次活動邀請到經濟部部長沈榮津出席,同時也邀請Facebook全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋和Facebook台灣及香港總經理余怡慧分享Facebook對於台灣市場的投入與未來展望。(編輯:李信寬)1070919