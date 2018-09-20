長照扣除額添變 財部：只是暫緩不是不要做

財政部次長吳自心20日向媒體說明，長照扣除額只是暫緩，不是不要做。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北20日電）總統蔡英文將長照列為重要政策方向，然而財政部的扣除額稅改卻因為憂心綜所稅稅基脆弱，宣告暫緩，也影響長照扣除額的進度，不過官員強調，只是暫緩，不是不要做。



長照政策除了透過遺贈稅、菸稅來支應長照財源，並希望財政部將長照費用納入扣除額，減輕民眾負擔，也因此，財政部第二波稅改聚焦長照扣除額、健檢列舉扣除額等項目。



不過財政部近期重新檢視所得稅制優化方案，發現免稅額加扣除額占綜合所得總額比率高達76%，也就是真正可以課稅的部分，只剩下24%，對財政健全造成極大挑戰，財政部長蘇建榮便決定放慢稅改腳步，先觀察明年稅收以及政策效果後，再來做通盤檢討。



財政部憂心財政問題，打算放緩扣除額稅改腳步，是否意味長照扣除額也產生變數，財政部次長吳自心今天向媒體說明，長照扣除額只是暫緩，不是不要做，財政部希望通盤考量扣除額的問題，不能只有加法沒有減法，預計明年後視稅收情況再來通盤考量。



吳自心也補充，長照制度已經上路，儘管相關設施或制度需要一步步建立，但資金方面，以菸稅為例，今年底菸稅收入將超過當初設定的預算目標，可挹注長照財源，「資金已經達成任務」。（編輯：林沂鋒）1070920







