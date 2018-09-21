統一發票5-6月千萬特別獎 仍有7張未兌領

（中央社製圖）

（中央社記者邱柏勝台北21日電）7、8月期統一發票將於25日開獎，但5、6月期統一發票15張千萬元特別獎，仍有高達7張未兌領；16張200萬元特獎則有5張未兌領，提醒務必在11月5日前兌獎，以免財神爺過門不入。



財政部表示，7張未兌領千萬元特別獎發票中，有3張位於台北市，分別是台北市中正區鋐景國產肉品專賣店消費的570元消費發票，台北市新東陽京站門市花218元買食品，以及台北市忠孝東路五段頂好超市南港中坡陽店花285元買飲品、食品。



此外，台中市有2張千萬特別獎未領發票，分別是台中市大里區國光路的「大買家」，花755元買消費飲品、食品及用品；以及在台中市西屯區青海路的「家樂福」花260元買食品及飲品。



另外，還有屏東縣內埔的全家便利商店花250元買菸品發票，以及高雄「潛錩公司」經營的鳳山區信義街停車場所開出25元停車費發票，是本次千萬大獎中獎發票中消費金額最低的，也還未兌領。



至於5張未兌領的200萬元特獎發票，分別是台北大安區騎樂公司開出399元發票、苗栗市中華電信63元發票，以及三義鄉金榜麵館、澎湖御私藏茶飲，以及高雄澄清路的皇家鴨肉麵所開出的發票。



財政部官員表示，消費者可多利用載具索取無實體電子發票，不僅可增加對中無實體發票專屬獎的機會，中獎後也會主動通知中獎人；若有歸戶，獎金更會在開放兌領獎當天，就直接匯入指定帳戶，不必費時對獎，也不怕錯失領獎期限。



5月、6月期統一發票千萬元特別獎號碼為20048019；200萬元特獎號碼為02142605。尚未對獎的民眾，請快拿出手中發票，大獎幸運兒也許就是你。（編輯：林興盟）1070921







