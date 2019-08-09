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颱風利奇馬來襲
強烈颱風利奇馬暴風圈9日凌晨已進入台灣陸地，中央氣象局指出，台中以北應防強風豪雨，上半天主要影響北部及東北部，下半天起中南部沿海地區受地形影響有較強陣風。
颱風利奇馬來襲
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颱風利奇馬來襲11/35

颱風利奇馬來襲 影城百貨營業時間調整一次看

最新更新：2019/08/09 09:17
強烈颱風利奇馬暴風圈進入台灣陸地，部分影城百貨業者9日視天氣狀況調整營業時間。（中央社檔案照片）
強烈颱風利奇馬暴風圈進入台灣陸地，部分影城百貨業者9日視天氣狀況調整營業時間。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北9日電）強烈颱風利奇馬的暴風圈，凌晨已進入台灣陸地，北北基宜桃新竹縣市今天停班停課，影城百貨業者也視天氣狀況調整營業時間，若民眾打算趁風雨稍緩時出門放鬆，務必注意以下營業資訊，以免撲空。

遠東百貨照常營業，包含受颱風影響範圍內的遠百寶慶、遠企購物中心、板橋大遠百、遠百中山、遠百桃園、新竹大遠百均正常營業。

SOGO台北忠孝館、復興館、敦化館、天母店、中壢店、新竹站前館及Big City館超市及百貨調整至上午11時開始營業；高雄店正常營業。

大葉高島屋百貨、超市延至上午11時開始營業。

京站延後至中午12時開始營業，各主題餐廳營業時間，依各餐廳現場公告為準。

威秀影城今日新竹（含）以北影城，下午1時以前場次取消，下午1時（含）以後場次正常開放（中午12時開始售票）；頭份（含）以南與花蓮地區今日正常營業。

美麗華百貨延至下午2時開始營業，摩天輪、旋轉木馬暫不開放，若有變動將另行通知；影城延至下午1時開始營業（中午12時開始售票）。

新光三越，台北與桃園各分店調整至下午2時開店營業，其餘各分店正常營業；若顧客有任何疑問，可至新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。

台北101購物中心和觀景台延至下午2時開始營業。

微風集團五館（微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山）延至下午2點開始營業。

京華城不營業。（編輯：黃國倫）1080809

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