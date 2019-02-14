拚總統大位 王金平評估大陸及美國行

前立法院長王金平14日表示，他有在考慮訪問中國大陸，另外，也有意訪問美國，美國智庫有人要安排。中央社記者王淑芬攝 108年2月14日

（中央社記者王淑芬高雄14日電）已表態參加國民黨下屆總統提名初選，前立法院長王金平今天說，除了評估登陸，另外美國行，美國智庫有人要安排；對「九二共識」看法，他持保留態度說，即使國民黨也有不同意見。

王金平近來行程滿檔，開始為競逐下屆總統暖身，今晚出席在高雄漢來飯店巨蛋會館舉行的台灣加工出口區電機電子同業公會等聯合新春晚會時受訪做上述表示。

媒體詢問有關兩岸問題，王金平指出，兩岸問題不是三言兩語可以講清楚的，兩岸問題一定要在國內建立共識才能和大陸坐下來談；如果他當選就會取得國內共識，如此才能團結台灣。

至於對九二共識的看法，他說「未做肯定的立場，即使國民黨對九二共識看法也有不同，現在講這沒用」。

他說，要等到有執政能力再開始整合國內意見，現在無此職位，如何能談整合。他說談兩岸問題要有耐心並要能取得信任才有用。

王金平說，他有在考慮訪問大陸，另外，也有意訪問美國，美國智庫有人要安排。

談到總統提名初選方式，王金平說，尊重黨的決定，也會配合決定，相信黨的決定是對整黨有利的考量，不是為個人。（編輯：陳俊碩）1080214