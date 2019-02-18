華為被封殺 歐洲電信商盼趕上5G風口

（中央社台北18日電）中國通訊設備大廠華為遭到多國封殺，華為的競爭對手瑞典電信製造商愛立信和芬蘭電信公司諾基亞則想從中獲利。這兩家公司先後表示，已經開始提供商業用5G設備。

美國之音報導，諾基亞（Nokia）發言人曼根（Eric Mangan）17日表示，諾基亞有能力將任何用戶的4G設備提升到5G，目前已經在為包括美國在內的客戶建設新的基礎設施，公司迄今簽署了18項5G商業網路無線電合約。

不過，曼根坦言，歐洲運營商目前缺乏推進5G網路的技術能力，但又說，歐洲採納5G網路的障礙是5G生態系統依然在開發之中，而且與其他地區相比，（歐洲）缺乏有執照的頻譜。

愛立信（Ericsson）首席執行長鮑毅康（Borje Ekholm）15日也發布新聞稿表示，全世界都在談論5G網路之際，愛立信已經開始為用戶建設首批5G網路，而且公司已經在歐洲、澳洲和亞洲地區部署了以商業設備為基礎的5G運行網路。

鮑毅康表示，歐洲在5G網路的建設上可能落後，但落後的原因不是歐洲的服務商拿不到適當的技術，而是缺乏頻譜。他批評地區政府對頻譜的高收費和嚴格管理拖慢未來網路發展

鮑毅康同時表示，「為了取得5G網路的優勢，我們過去兩年中已經雇傭了4000名工程師從事研發。」（編輯：翟思嘉/周慧盈）1080218