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陸企屢稱檢測能力不足 中國防堵非洲豬瘟現漏洞

最新更新：2019/02/19 16:01

（中央社台北19日電）中國官方防堵非洲豬瘟難以確實，近日已有兩家食品企業的產品被檢測出非洲豬瘟病毒，這兩家企業先後對外表示，行業對非洲豬瘟檢測能力不足。

近日有中國網民貼圖爆料，包括三全、鄭榮、科迪、金鑼等在內的11家企業、40批產品樣品在甘肅省被相關部門檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。

新安晚報報導，甘肅省農業農村廳相關人士15日證實了這項消息，並稱檢測結果有待進一步排查。

在這份網傳名單中，合肥市凱樂斯食品有限公司生產的一批尚上佳培根火腿腸在列。

凱樂斯食品有限公司企業法人代表吳守江對此回應，不是太清楚，「我們檢測不出來這個東西（非洲豬瘟病毒）」。公司也是剛剛接到通知，準備把相關產品送檢。

在這之前，安井食品發布公告稱，旗下子公司泰州安井食品有限公司生產的一批撒尿肉丸疑似非洲豬瘟病毒核酸陽性。

安井食品公告表示，這批產品被發現疑似非洲豬瘟病毒是近日甘肅省慶城縣在對非洲豬瘟疫情流行病學調查中發現的。

公告風險提示，安井為生產加工型企業，具備嚴格原料索證制度和完善防控體系能力，但對非洲豬瘟檢測能力存在不足，即便豬產品原料的採購全部來自非疫區且索證齊全，原料也可能已被汙染。（編輯：陳家倫/翟思嘉）1080219

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