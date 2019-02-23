河北1.5萬豬隻暴斃 業者：當局不願檢驗只顧撲殺

河北大午農牧集團有限公司監事長孫大午22日在微博公開大量豬隻死亡照片，並留言表示「大午新大豬場死豬1萬5000頭，還有近6000頭活豬，我們認為是非洲豬瘟，但政府不給確認，明天要撲殺」。（取自孫大午微博）中央社 108年2月23日

（中央社台北23日電）中國河北省保定市一家大型養豬場近日傳出有1.5萬頭豬隻暴斃的消息，業者在微博發文表示，懷疑豬隻死因是非洲豬瘟，但當局不願檢驗，只顧撲殺剩餘豬隻，試圖封鎖消息。

河北大午農牧集團有限公司監事長孫大午22日在微博公開大量豬隻死亡照片，並留言表示「大午新大豬場死豬1萬5000頭，還有近6000頭活豬，我們認為是非洲豬瘟，但政府不給確認，明天要撲殺」。

截至發稿，這篇發文已有超過1.7萬次分享，以及逾7000筆評論。

孫大午還發文質疑，「我們也不少（繳）政府的稅費，可是我們活不下去了！我不知道社會主義、共產主義該怎麼搞？」

他所發表的另一張相片中，還有員工拉起寫有「我們認為是非洲豬瘟，請政府確認。我們大午新大公司職工何去何從？請政府給條出路！」的白布條，試圖引起關注。

香港星島日報今天則引述消息人士透露，上個月開始，該區豬場染上疫情，但官員卻封鎖消息，聲稱是政治事件，甚至禁止企業和民眾上報，或洩漏疫情。

中國自去年8月傳出非洲豬瘟疫情。據官方公布，目前僅剩新疆、西藏、海南、河北還未淪陷。不少網民質疑，河北周邊城市如北京、天津都已傳出疫情，「為什麼河北沒有？」（編輯：繆宗翰/周慧盈）1080223

據官方公布，中國目前僅剩新疆、西藏、海南、河北還未傳出非洲豬瘟疫情。（中央社製圖）