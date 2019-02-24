河北確認非洲豬瘟疫情 中國只剩3省區未感染

中國目前未發現非洲豬瘟的省區只剩下新疆、西藏和海南3處。圖為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張淑伶上海24日電）中國非洲豬瘟疫情持續擴散，河北省保定市24日確定一處養殖場已出現非洲豬瘟死亡病例。中國目前未發現非洲豬瘟的省區只剩下新疆、西藏和海南3處。

農業農村部新聞辦公室今天發布，接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，河北省保定市徐水區一處養殖場發生非洲豬瘟疫情。該養殖場現存欄生豬5600頭，已出現發病死亡病例。

官方通報並未指名養殖場名稱，也並未說明已經死亡的豬隻數量。

河北的非洲豬瘟疫情是「傳聞先於證實」。跟據港媒，從上個月起，位於保定市徐水區的河北大午農牧集團就傳出豬場染上非洲豬瘟，但官員卻封鎖消息。

22日，河北大午農牧集團有限公司監事長孫大午在微博上公開大量豬隻死亡照片，表示「大午新大豬場死豬1萬5000頭，還有近6000頭活豬，我們認為是非洲豬瘟，但政府不給確認，明天要撲殺」。這則貼文受到上萬次分享。

在中國，若官方確認非洲豬瘟疫情，要按照規定給予撲殺補償。

孫大午今天下午在微博上貼出農業農村部的這份確認疫情通報，不少網友恭喜他，透過社群網站為自己爭取權利，現在應該可以拿到賠償了。

根據農業農村部，發現豬瘟的養殖場已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。（編輯：翟思嘉）1080224