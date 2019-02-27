中美協議框架浮現 英媒：華府可能撤訴孟晚舟案

（中央社台北27日電）中美上週在華府舉行第7輪貿易談判後，潛在的協議輪廓逐漸浮現。英國金融時報表示，其中包括中國購買美國商品、加強保護美國智財權，以及美國可能放棄對陸企華為財務長孟晚舟的指控。

金融時報（FT）發自華府的報導引述知情人士說，談判仍可能在最後一刻破裂，導致華盛頓和北京重拾相互加徵關稅的手段；但若雙方達成協議，協議幾乎確定會包括以下內容：

●中國購買美國商品

預計中國將承諾大幅提高對美國商品的購買力度，從大豆、玉米、小麥、牛肉和家禽等農產品開始。美國總統川普經常抱怨不斷加大的美中貿易逆差，這些措施旨在減少赤字。

美國農業部上週表示，中國已承諾再購買1000萬公噸大豆。若達成協議，預計還會包括其他商品的具體購買數字。

●智慧財產權

中國將採取措施加強保護美國的智慧財產權。此前美國企業普遍抱怨中國積極鼓勵竊取美國商業機密，或至少對這類行為視而不見。

強制在中國的美國企業轉讓技術的行為，預計中國將會收斂。長期以來這被視作順利進入中國市場的必要步驟。

上述議題一直是中美分歧的重大癥結，屬於貿易戰核心問題。為解決美國的擔憂，中國將如何改變這些領域的監管和法律制度仍未可知。

●匯率穩定

預計中國將同意維持人民幣穩定，這意味著北京將承諾不會為了給予中國出口企業競爭優勢，而讓人民幣兌美元匯率下滑。

●監管放鬆

預計中國將採取措施讓外國企業更容易在中國經商，例如減少針對外資的限制，並讓外企更容易獲得生物科技和化工等領域的監管批准。

在金融服務業，外界關注中國是否將允許威士（Visa）和萬事達（MasterCard）在中國經營業務，兩家公司在中國開展業務的申請拖延已久。這些具體承諾的細節對於爭取美國商界支持中美協議至關重要。

●產業補貼

談判中最困難的問題之一是中國長期利用產業補貼和國有企業促進自身發展和打造更具創新含量的高價值經濟，並捍衛這種政策。美方盼中方限制政府補貼，並限制國有企業的實力。

不過，由於此舉可能削弱中國國家主席習近平的長期經濟和產業戰略核心，目前還不清楚北京願朝這個方向走多遠，「但預計協議將吹噓一些改革」。

●暫緩提高關稅

任何協議都會消除提高關稅的威脅，這意味著，針對價值2000億美元中國輸美產品的關稅不會像目前所計劃的從10%升至25%，美國也不會如川普所威脅的進一步對2670億美元的中國輸美商品加徵關稅。

目前的問題是對於當前的關稅（對500億美元的中國輸美商品加徵25%關稅，對另外2000億美元中國輸美商品加徵10%關稅）是否會取消，或繼續實施。

●落實協議

中美談判美方主談人、貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）長期堅持要求要有確保中國兌現承諾的條款，原因是中方過去曾對美國承諾改革，卻從未落實。正在討論的解決方案是「正式化一個過程」，以便根據中國對協議的遵守情況，放鬆或恢復美國關稅。

●暫停刑事訴訟行動

中美談判代表試圖將貿易談判和對於中國電訊設備巨頭華為公司及孟晚舟的公訴分開。美方指控華為和孟晚舟竊取商業機密和違反制裁令。盡管有人擔心會破壞司法部的獨立性，但川普表示，可能會將美國司法部放棄這些指控作為貿易協議的一部分，即使不會在有約束力的文件中闡明相關安排。

這種作法的潛在受益者不只華為，還有遭美國司法部起訴的晶片製造商福建晉華。（編輯：周慧盈/馮昭）1080227