北京稱一國兩制是關愛 陸委會：極其荒謬

（中央社記者繆宗翰台北5日電）中國國務院政府工作報告今天重申「習五條」，國台辦主任劉結一更稱，「一國兩制」是對台灣的照顧關愛和體諒。陸委會下午回應，這種極其荒謬欺騙的說法，台灣人民不會接受。

大陸委員會透過書面表示，北京當局試圖掩蓋自身才是對中華民國國家主權尊嚴，及民主體制嚴重傷害的始作俑者。「專制政體」和「一國兩制」絕非歷史潮流，台灣人民與國際社會都不會相信、更不會接受。

陸委會強調，中華民國是主權國家，民主自由是台灣社會的核心價值與共識，面對中共對台威脅日益升高，「習五條」的統一進程已經展開。政府將依據總統蔡英文提出的「四個必須」原則、積極落實「三道防護網」民主防衛機制，堅定捍衛國家主權安全與民眾權益福祉。

陸委會並呼籲北京當局，認清當前複雜嚴峻局勢，優先應對其內部系統性風險、人民美好生活需求不滿、及區域抗拒其霸權干擾等內外部治理核心問題，講究正確方法處理分歧、勇於自我革命，切勿再操作錯誤的對台統戰分化與武力威嚇手段，才真正有助於兩岸良性互動。

中國第13屆全國人大第2次會議今天開幕，由國務院總理李克強進行「政府工作報告」，對台部分重申「習五條」，以及「一個中國」原則。

開幕式結束後，中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一在部長通道受訪時稱，「『兩制』是為了照顧台灣的現實情況，為了保障台灣同胞的利益福祉」，「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」。

他並重申，中國大陸願在「堅持『九二共識』，反對台獨」的共同基礎上，與台灣各政黨、各界別代表人士開展「民主協商」，廣泛深入探討兩岸關係和民族未來，「為兩岸關係和平發展作出制度性安排，推動兩岸走向和平統一的進程」。（編輯：林克倫）1080305