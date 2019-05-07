美國加徵關稅誰埋單 中國其實未曾接過帳單

（中央社台北7日電）美國總統川普近日表示，付給美國的關稅對產品成本影響不大、主要由中國承擔。一席言論引發外界好奇，外電表示，答案是「中國從未直接支付過相關關稅」。

中美貿易談判進入尾聲之際，川普近日突然推文揚言，擬將2000億美元的中國貨品關稅由10%增至25%，並威脅將對其他3250億的進口中國貨品、也徵收25%的關稅。

川普還表示，付給美國的關稅對產品成本影響不大、主要由中國承擔。對此，路透社5日報導，「中國從來未曾直接支付過相關關稅」、「收取帳單的不是中國」。

報導說，美國向中國加徵關稅，帳單不會寄往中國政府，也不會寄往中國的企業，中方企業也不會向中國或美國政府支付帳單。

據指出，實際執行上，美國進口中國貨品時，需由「中間人」（進出口代理商）處理進出口相關文件，通常由該代理商收取關稅帳單，並支付這筆費用。

代理商當然不會白白支付費用，一般會將這筆額外的關稅費用作為成本，向進口貨品的美國企業收取。為了維持利潤，美企最直接的方法就是將成本轉嫁給消費者，也就是提高貨品價格。

智庫組織「國會研究處」（Congressional Research Service）2月提出報告指出，去年1月以來，美國零售洗衣機因受關稅影響，約漲價12%。

漲價造成顧客流失，美國企業可能選擇降低利潤，或轉移進口商品至其他地方，例如將生產線從中國撤離，轉往越南等東南亞地區，以逃避關稅。

不過，從撤離到另立生產線需要另一筆成本，基本上企業不會如此大費周章，且此舉也有違川普的「搬回美國生產」政策。

至於關稅究竟如何影響中國，報導說，中國不會直接向美國政府支付關稅，關稅的影響是間接的。例如上述美國企業若撤走在中國的生產線，就會在中國造成失業問題；而且生產線通常不只一條，成本增加會連帶影響所有負責生產的商戶。

此外，美國消費者可能因此不再購買中國製造的商品。不過，若該商品實際上屬於美國品牌，在打擊中國的同時，美國企業也會蒙受損失。

報導引述美國學界稍早發表的兩份報告指出，增加的關稅成本大部分由美國消費者負擔。為減少貿易赤字，川普向包括中國在內的全球發動貿易戰，但顯然未達到目的。美國向中國增加關稅，無疑是一記「七傷拳」。編輯：（周慧盈/沈朋達）1080507