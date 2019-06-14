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河北1歲男童接種疫苗後死亡 當地政府介入調查

最新更新：2019/06/14 16:28

（中央社記者陳家倫北京14日電）中國問題疫苗隱憂再現，河北1歲男童近日接種小兒麻痺疫苗後，出現哭鬧不止、昏厥等症狀，經搶救後死亡。目前該批剩餘疫苗已被封存，當地部門介入調查。

中國過去20年來多次傳出問題疫苗事件，新京報報導，河北張姓婦人10日下午2時35分左右，帶著1歲的兒子去接種脊髓灰質炎滅活疫苗（小兒麻痺疫苗），在觀察約30分鐘後，她帶兒子回家。

不過，10日當天下午4時30分許，張姓婦人的兒子開始哭鬧，張姓婦人立即聯繫接種站，對方則向她表示，「這是正常反應。」

張姓婦人回憶，由於孩子當天哭鬧時嘴唇發紫、肚子脹，她就帶孩子前往醫院就診。到了12日7時30分左右，孩子再次哭鬧，她又帶兒子再次就診，1小時後搶救失敗，宣告死亡。

保定白溝新城管委會說明，事件發生後，白溝新城啟動「突發公共衛生事件應急預案」，由副縣級幹部擔任組長成立工作專班，公安部門已封存該批剩餘疫苗。最新進展情況將向社會公布。

目前尚不清楚這起死亡案是否和疫苗有直接關係，但河北近來多次成為問題疫苗災區，今年2月石家庄就發生用平價疫苗「掉包」貴疫苗斂財事件，去年8月的「百白破」問題疫苗也有流入河北。（編輯：林克倫）1080614

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