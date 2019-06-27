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秋行軍蟲肆虐中國逾半省份 威脅糧食安全

最新更新：2019/06/27 16:01

（中央社台北27日電）中國大陸已有19個省份發現秋行軍蟲蹤跡。在中國努力應對非洲豬瘟爆發之際，秋行軍蟲蟲害將進一步威脅中國的糧食安全。

英國金融時報（FT）中文網26日報導，中國目前已有逾半省份發現農作物害蟲秋行軍蟲。在非洲豬瘟爆發之際，這將進一步威脅中國的糧食安全。非洲豬瘟已導致至少100萬頭生豬被撲殺。

中國農業部昨天表示，已在19個省份發現秋行軍蟲，主要在南方地區，發生面積約500萬畝（約合33萬3333公頃）。

農業部還說，蟲害有向北擴展的態勢，但由於「前期防控及時有力」，目前擴散速度有所放緩。

中國是全球第二大玉米生產國，玉米主要產區集中在東北地區。

秋行軍蟲是一種原產於北美和南美的蛾。2016年在非洲首次發現後，目前已逐漸蔓延到南亞和東南亞各地。秋行軍蟲入侵可能導致玉米減產高達50%，成蟲可以遷徙數百公里。

聯合國糧農組織（UNFAO）指秋行軍蟲「分布太廣、數量太多，無法（從廣泛入侵的地區）消滅」，這使得農民不得不試圖透過使用化學和生物殺蟲劑、種植基因改良玉米或替代作物等多種手段來限制損失。

秋行軍蟲的持續擴散正值中國抗擊非洲豬瘟爆發之際。中國各地已撲殺逾100萬頭生豬，重創價值約1280億美元的國內豬肉行業。非洲豬瘟現已蔓延到中國的各個省份。

報導引述凱投宏觀（Capital Economics）分析師表示，預計秋行軍蟲蟲害和非洲豬瘟疫情將進一步推高食品價格通貨膨脹。

本月稍早時的數據顯示，今年5月中國消費者物價指數創15個月以來最高漲幅，當月豬肉價格年增18.2%，是影響上漲的一個主要因素。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1080627

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