香港太陽花 民進黨時力籲港府勿暴力鎮壓

（中央社記者陳俊華台北1日電）反對修訂逃犯條例的香港民眾今天晚間衝進立法會大樓內部，並噴漆「太陽花HK」等字樣。民進黨及時代力量都呼籲，港府切勿以暴力鎮壓方式，對付手無寸鐵的香港人民。

國民黨文傳會代理主委程美華表示，國民黨相當關注香港自由人權的議題，呼籲港府冷靜處理，並希望各方理性溝通，給予司法引渡有更明確的法源基礎，當局也應善意面對民意的訴求與期待，以利事件和平落幕。

數以百計的香港示威者晚間撬開鐵門後，進一步占領立法會議場，不但噴漆將特區政府的區徽塗黑，並噴上「太陽花HK」、「林鄭下台」、「釋放義士」等口號，還掛上英屬時代的香港旗幟，似在複製2014年台灣「太陽花運動」的足跡，藉由占領立法機構達到訴求，而這些訴求均與中國有所關聯。

民進黨發言人李明俐受訪指出，港府勿暴力清場，特首應進入立法會議場與香港市民溝通。暴政生極端，香港政府應該檢討自身，加強和市民溝通，若以國家暴力回應不僅無助於事情結束更會擴大抗爭。期盼港府可以運用政治智慧，讓事件和平落幕。

時代力量晚間在臉書發文表示，「香港反送中，七一大遊行」這次的訴求要求港府撤回惡法、特首林鄭月娥下台，然而目前得不到回應的香港群眾，已衝入立法會。

時代力量呼籲香港政府，應正視人民的訴求，切勿以暴力鎮壓的方式，對付手無寸鐵的香港人民，也請大家共同關注這個議題，「香港加油，民主加油」。

曾參與太陽花學運的時代力量立委黃國昌，也在臉書上分享香港蘋果日報的直播，有關群眾衝進立法會內部的影片，黃國昌說，「香港反送中、佔領立法會！香港加油、林鄭下台」。（編輯：林沂鋒）1080701