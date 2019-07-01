香港太陽花 府籲港府誠意回應人民訴求

（中央社記者葉素萍台北1日電）反對修訂逃犯條例的香港民眾今晚衝進立法會大樓內部，並噴漆「太陽花HK」等字樣。總統府表示，香港政府必須拿出誠意回應人民訴求，只有誠懇面對人民，才能夠化解社會衝突。

數以百計的香港示威者晚間撬開鐵門後，進一步占領立法會議場，不但噴漆將特區政府的區徽塗黑，並噴上「太陽花HK」、「林鄭下台」、「釋放義士」等口號，還掛上英屬時代的香港旗幟，似在複製2014年台灣「太陽花運動」的足跡，藉由占領立法機構達到訴求，而這些訴求均與中國有所關聯。

總統府發言人張惇涵晚間受訪指出，台灣關切香港人對民主自由的追求，「我們也會持續關注事件的發展」。香港政府必須拿出誠意回應人民訴求，只有誠懇面對人民，才能夠化解社會衝突。（編輯：謝佳珍）1080701