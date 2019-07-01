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新聞專題
香港七一示威
香港主權轉移22週年，七一遊行在1日下午3時展開，眾多香港民眾再度擠爆街頭，提出特首林鄭月娥下台等訴求。另有多名示威者下午衝撞立法會大樓，並在立法會發出紅色警示疏散人員後，破壞鐵門進入大樓搗毀公物，未見警力阻止。
香港七一示威
新聞專題
香港七一示威2/8

香港太陽花 府籲港府誠意回應人民訴求

最新更新：2019/07/01 23:14
反對逃犯條例修訂的香港民眾1日持續抗爭，示威群眾晚間撬開立法會的鐵門，占領議場。中央社記者張謙香港攝 108年7月1日
反對逃犯條例修訂的香港民眾1日持續抗爭，示威群眾晚間撬開立法會的鐵門，占領議場。中央社記者張謙香港攝 108年7月1日

（中央社記者葉素萍台北1日電）反對修訂逃犯條例的香港民眾今晚衝進立法會大樓內部，並噴漆「太陽花HK」等字樣。總統府表示，香港政府必須拿出誠意回應人民訴求，只有誠懇面對人民，才能夠化解社會衝突。

數以百計的香港示威者晚間撬開鐵門後，進一步占領立法會議場，不但噴漆將特區政府的區徽塗黑，並噴上「太陽花HK」、「林鄭下台」、「釋放義士」等口號，還掛上英屬時代的香港旗幟，似在複製2014年台灣「太陽花運動」的足跡，藉由占領立法機構達到訴求，而這些訴求均與中國有所關聯。

總統府發言人張惇涵晚間受訪指出，台灣關切香港人對民主自由的追求，「我們也會持續關注事件的發展」。香港政府必須拿出誠意回應人民訴求，只有誠懇面對人民，才能夠化解社會衝突。（編輯：謝佳珍）1080701

反對逃犯條例修訂的香港民眾1日持續抗爭，示威群眾晚間衝進立法會，部份示威者動手搗毀立法會內公物，並噴漆表達訴求。中央社記者裴禛香港攝 108年7月1日
反對逃犯條例修訂的香港民眾1日持續抗爭，示威群眾晚間衝進立法會，部份示威者動手搗毀立法會內公物，並噴漆表達訴求。中央社記者裴禛香港攝 108年7月1日
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