香港太陽花 立院藍綠黨團籲港府人民良性互動

（中央社記者范正祥、蘇龍麒台北2日電）香港立法會昨晚一度遭「反送中」示威者攻占。對此，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲呼籲香港政府回應民眾訴求，國民黨立法院黨團書記長吳志揚也呼籲香港政府與人民良性互動。

管碧玲今天表示，看得出來香港是非常開放的社會，是高度要求自由與民主的社會，但是政府還是獨裁的政府，要走過這段民主化的過程是很長遠的路。

她說，台灣太陽花學運時，國會當時不准動用警察權，香港政府有如威權時代的國民黨。

她表示，香港目前與台灣民國50、60年代比較像，沒辦法與現在的台灣相比。

管碧玲說，聲援香港、也呼籲香港政府要回應民眾的訴求，如果香港政府、北京當局還要讓香港變成金融中心，目前的作為顯然是行不通的。

吳志揚說，反對暴力，呼籲香港政府與人民良性互動，不要有暴力。

他表示，香港「反送中」示威者訴求合理性，警方執法是否比例相當，香港人民自有判斷。

另外，前立法院長王金平在臉書發文回顧，太陽花運動占領台灣立法院的時候，他時任立法院長，那時他不分黨派，只希望雙方能就正確議題及論點，好好溝通，不論是雙邊政黨，他終無偏袒，藍營的立委指責他不願意動用警察權，綠營的立委指責他不尊重民意，當時他徹夜難眠，夜夜焦心終瘁。

王金平指出，當時他秉持和諧才是最大的公約數這樣的理念，他對這些衝撞的手段並不鼓勵，但為了愛國家、土地、人民的情感，他都尊重並疼惜，於是在這樣的氛圍下，太陽花運動終告暫歇。

王金平呼籲，希望香港政府以及中國大陸能有智慧及同胞愛，一樣的去處理這樣的事件。（編輯：林興盟）1080702