香港太陽花 黃國昌：林鄭月娥權力濫用沒有自省

（中央社記者王揚宇台北2日電）香港行政長官林鄭月娥今天譴責示威者昨天深夜占領立法會大樓的暴力行為。時代力量立委黃國昌今天受訪說，林鄭月娥的發言讓他想到當初太陽花學運時任總統的馬英九、行政院長江宜樺，他們對於權力濫用完全沒有羞愧的意思。

林鄭月娥今天凌晨4時舉行記者會，強烈譴責示威者昨天深夜占領立法會大樓的暴力行為，並表示政府對違法行為必定追究到底，此外，她也表明不會下台。

對於林鄭月娥的發言內容，曾參與太陽花學運的黃國昌今天在立法院受訪指出，昨天進入立法會的朋友寫下「只有暴政沒有暴民」這句話，自己十分有感觸，這充分反映出大家對於這行動的看法。

黃國昌接著說，林鄭月娥的發言，這也讓他想到在太陽花學運時期，當時的總統馬英九與行政院長江宜樺蠻橫的態度、發言水平，完全沒有掌握到香港人民以及那時候的台灣人民，大家心裡在想什麼，他們完全沒有任何自我反省，對於自己的權力濫用也完全沒有羞愧的意思。

黃國昌表示，香港昨天的七一大遊行，對香港朋友來說感受應該相當深刻，當初脫離英國的殖民地，以為中共會信守承諾，還給香港人民民主自由，曾經承諾過要實施真的普選最後也沒有落實，所以這次以送中條例當做導火線，讓香港人民更進一步深刻了解到，在香港如果沒有藉由落實雙真普選來爭取民主的話，他們永遠會是中共政府宰制的對象。

黃國昌指出，香港朋友衝進立法會的行動，他看到的是他們高度的智慧以及在運動上產出的靈活性，「我其實不會把它形容成是香港的太陽花，因為每一個運動有不同的脈絡，行動者有他們的策略與智慧的考慮，站在台灣的我們，就是持續的支持香港人民。」

黃國昌受訪時也提到，大家都知道林鄭月娥是北京政府派到香港的特首，或是北京政府的傳聲筒，之前林鄭月娥所謂的道歉也並非真心誠意，骨子裡面是幫北京政府，希望分化香港人民對於這次反送中運動的支持。

黃國昌最後談到，這場運動的畫面應該很難傳遞到中國內部，因為中共會透過各式各樣的封鎖來扭曲、抹黑，但他相信遲早有一天，這樣爭取民主自由的浪潮、聲音會吹進中國內部，這也是中國政府最害怕擔心的事情，因此反映出來的狀況是，中共為何每年在維穩支出的預算，遠遠高於國防預算。（編輯：趙蔚蘭）1080702