中美貿易戰大象打架 東南亞受惠但憂遭波及

（中央社台北7日電）中美貿易戰下，跨國企業將產能從中國轉移，目的地往往選擇越南、馬來西亞等具備勞動力成本優勢的東南亞國家。但東南亞地區看似受益，夾在兩強中間也面臨風險。

英國廣播公司（BBC）中文網引述印尼大學教授、前印尼商務部長馮慧蘭（Mari Elka Pangestu）表示，「兩個大象打架，我們不想被踩死。」

馮慧蘭的觀點代表不少東南亞國家。她認為，貿易戰導致產能轉移出中國，看似東南亞國家受益，其實被置於更長遠的風險中。

報導說，跨國企業將產能從中國轉移，目的地往往選擇越南、馬來西亞等具備勞動力成本優勢的東南亞國家。目前，越南已成為貿易戰的主要受益國。2019年上半年，越南對美國的出口大幅成長27%。這也讓越南GDP成長處於接近7%的高位。

但馮慧蘭認為要理性看待這些短期利益，貿易戰對東南亞國家是一把雙刃劍。小國不會與大國處於平等地位，最好的情形是回到基於規則和多邊體系的貿易框架中。

事實上，中美貿易戰還未結束，越南已經被美國「點名」。報導說，G20峰會前，美國總統川普接受電視台訪問稱，「許多公司正在遷往越南，但越南對我們的利用甚至比中國更糟。我們正在和越南談判，越南比中國小得多，但它幾乎是最惡劣的濫用者。」

幾天後，7月2日，美國商務部宣佈對來自越南的鋼鐵製品徵收最高達456%的懲罰性關稅。原因是一些企業透過越南轉口美國以規避關稅。

正在打架的「兩隻大象」，爭的不僅是貿易，還涉及科技和安全的問題。對於東南亞國家而言，可能必須要做出選擇。

馮慧蘭說，「對印尼來說，60%的通信基礎設施已經在用華為了。如果美國對我們施壓怎麼辦？這些已經超越了傳統的WTO規則和貿易，還沒有人對此制定規則。」（編輯：翟思嘉/周慧盈）1080707