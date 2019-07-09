華為攻非洲市場 為BAT鋪路排擠美企

（中央社台北9日電）非洲長期來一直是中國和美國爭奪影響力的戰場，但在數位資訊領域，中國手機通訊商華為正在不斷擴大影響力，中國數位網路的建立也正為如阿里巴巴等中國科技巨頭鋪路，逐漸排除美國企業。

英國金融時報報導，中美在非洲的競爭最新階段，是數位化。華為作為非洲最大的手機基地台建造商（約占70%）、非洲最受歡迎手機的製造商，以及5G技術的關鍵參與者，正成為美國進軍非洲數位資訊領域的絆腳石。

另一家中國手機公司傳音控股致力於生產出適合非洲市場需求和收入的手機。傳音最便宜的智慧型手機售價僅20美元（約新台幣600元），去年，傳音在非洲銷售了逾1000萬部手機，佔據了非洲智慧型手機市場1/3。

手機還為10%的非洲人提供了接受金融服務的平台，而且這一比例正在逐年上升，中國科技可能成為非洲數位金融服務的關鍵。

中國數位網路的建立，為下一波伺機而動的中國科技巨頭「BAT」鋪路，指百度（Baidu）、阿里巴巴（Alibaba）和騰訊（Tencent）。

2017年，阿里巴巴率先行動，為南非的中國遊客提供支付寶服務；微信緊隨其後，於去年11月與肯亞無處不在的支付平台M-Pesa建立了合作關係。

報導說，中國與東非之間每年有數以十億美元計的商品和支付流動，其中大部分由單獨的貿易商和中小企業處理，而微信與M-Pesa的聯合網路可望在其中大幅獲利。

中國手機品牌根深蒂固，中國手機的低售價方便性使之佔據市場主導地位。在這場數位科技對峙中，美國科技巨頭可能將成為輸家。

美國總統川普發佈行政令後，谷歌承諾將限制向華為提供作業系統服務，這將影響到數以百萬計使用華為手機的非洲用戶。

相對BAT隨時可在自己平台提供所有能想到的數據、搜索、電子商務或聊天服務，下一代非洲電子消費者能夠無縫接入中國的數位網路中，這將進一步把美國的電子商務平台拒之門外。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1080709