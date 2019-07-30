3個認知差距 中美貿易談判難樂觀

（中央社台北30日電）中美貿易談判今天在上海登場，但對這次能否達成協議，包括美國總統川普都不樂觀。而中美在中國經濟體質、美國外交政策、中美科技差距等方面的認知不同，恐阻礙雙方達協議的進程。

環球網引述耶魯大學研究學者羅奇（Stephen Roach）表示，中方自認在3方面具優勢。首先，中方自認為有足夠經濟底氣來應付貿戰損傷，例如進行進一步貨幣寬鬆、作更多基礎設施支出和其他形式的財政刺激。

此外，中國經濟目前的淨出口僅佔中國GDP的0.8%，比10年前的7.5%低很多，代表中國經濟受貿易衝擊的風險也會小很多。因此，中方並不擔心其經濟成長減速。

不過，美國之音曾引述中國大型投行中金公司（CICC）24日發表的報告表示，中美貿易戰開打一年多，已衝擊中國損失近200萬個工作機會，遠比北京政府提出的就業市場「整體穩定」悲觀。此外，近期IMF將美國今年經濟成長預期從2.3%上調至2.6%，卻將中國經濟增長預期從6.3%下調至6.2%。

羅奇也說，中方認為若美國總統川普輸掉選舉，美國外交政策會重回更多邊、重視同盟的道路上。但英國廣播公司（BBC）日前報導分析，民主黨的對中立場比川普更強硬。美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）就曾敦促川普對北京「不要退讓，強硬是贏過中國的唯一途徑。」

羅奇指出，中方還認為其與美國在高科技方面的差距正在縮小。最快在2年內，中國能夠建成本土晶片和軟體業，而美國對中國電訊設備商華為的威脅，將加快中國發展國內高科技產業。

但香港經濟日報報導，公開數據顯示，中國最大半導體企業海思去年收入為76億美元，只有美國英特爾的1/10，而不少中國半導體商仍要依賴美國的軟體研發和設計。此外，美國共有2.8萬名人工智慧（AI）專家，佔全球13.9%，中國只有1.8萬名，佔全球8.9%，美國明顯有優勢。

報導說，中美對於本身優勢在認知上有顯而易見的差別，雙方也沒太大熱情達共識。在這情況下，雙方願意作出的讓步也不大，中美貿易談判前景似乎不佳。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1080730