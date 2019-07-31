中國暫停來台自由行 內政部：妨礙旅遊權益

（中央社記者王承中台北31日電）內政部次長陳宗彥今天針對中國暫停陸客來台自由行表示，對陸方片面暫停自由行陸客來台，予以嚴正抗議及譴責，並呼籲陸方應正面看待兩岸人民旅遊交往，勿因政治因素妨礙大陸居民來台旅遊權益。

中國文化和旅遊部官網今天公告，鑑於當前兩岸關係，自8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證；47個開放赴台自由行的省市都將停發。

旅遊業界估計，將影響每個月約15萬人次的陸客客源。

陳宗彥晚間透過內政部發布的新聞稿表示遺憾，並呼籲陸方應正面看待兩岸人民旅遊交往，勿因政治或特定因素，妨礙大陸居民來台旅遊權益。

根據內政部移民署統計，近年陸客來台自由行每年均超過100萬人次，民國106年約105萬人次、107年約107萬人次，今年1月至6月已超過63萬人次，顯示許多陸客渴望來台旅遊始終不變。

陳宗彥表示，台灣海峽兩岸觀光旅遊協會與海峽兩岸旅遊交流協會在100年6月簽署兩岸旅遊協議，雙方同意以北京、上海、廈門3個城市為第1批試點城市，開放迄今已有47個自由行城市，只要設籍在47個城市的大陸居民均可申請來台自由行。

陳宗彥指出，現在陸方未溝通，就片面暫停自由行陸客來台，已影響陸客來台權益，對此予以嚴正抗議及譴責，並呼籲兩岸關係發展是雙方共同的責任，不應以政治干擾旅遊市場，影響兩岸長久以來的旅遊互動。（編輯：楊玫寧）1080731