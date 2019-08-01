美籲兩岸對話 外交部：審慎處理兩岸關係獲肯定

外交部表示，過去3年多來，政府持續與美方針對兩岸關係的發展保持密切聯繫；政府持續採取務實、克制的立場，並審慎處理兩岸關係，獲得美方認同與肯定。圖為外交部長吳釗燮。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）中國持續打壓台灣，美國國務院表示，鼓勵兩岸進行建設性對話，以和平方式解決分歧。外交部今天說，政府持續採取務實、克制的立場，並審慎處理兩岸關係，獲得美方認同與肯定。

外交部表示，美方呼籲兩岸進行建設性對話、和平解決分歧，政府對此表示感謝。過去3年多來，政府持續與美方針對兩岸關係的發展保持密切聯繫；政府持續採取務實、克制的立場，並審慎處理兩岸關係，獲得美方認同與肯定。

此外，外交部表示，中國當局一再無理打壓與威脅台灣，已引起台灣人民普遍反感與憤怒，傷害兩岸關係的和平發展，也激起國際間對台灣更強有力且公開的支持。

外交部說，作為國際社會負責任的成員，政府將持續秉持民主原則，與友邦及包括美國在內的理念相近國家持續深化合作關係，全力捍衛國家主權與尊嚴，及國人的民主人權及國際生存空間。

駐斐濟代表處遭中國施壓被迫更名，中國方面也宣布停發陸客赴台自由行簽註。對於中國持續壓縮台灣外交空間並透過經濟手法打壓台灣，美國國務院不具名發言人以背景說明方式回覆媒體詢問時表示，兩岸和平穩定符合美國深刻且長遠利益，美方鼓勵北京與台北當局進行建設性對話，尋求台海兩岸人民可以接受的和平方式解決分歧。（編輯：李信寬）1080801