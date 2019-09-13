聲援何韻詩反送中 林昶佐：幫香港就是幫台灣

國際人權年度盛會「奧斯陸自由論壇」13日在台北舉行，香港歌手何韻詩（右）與無黨籍立委林昶佐（左）出席並就民主抗爭等相關議題展開對談，何韻詩進場時並高高揮舞連儂旗。中央社記者吳家昇攝 108年9月13日

（中央社記者賴言曦台北13日電）國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」今天在君悅飯店登場，香港歌手何韻詩受邀出席談「反送中」運動，與會的無黨籍立法委員林昶佐聲援表示「台灣幫香港就像是在幫自己」。

何韻詩受邀出席奧斯陸自由論壇，講述3個多月來香港反送中運動的歷程。演講中，何韻詩就香港政府僅回應「五大訴求」中的「撤回逃犯條例修訂草案」表達不滿，她認為，港府太晚撤回修例，而港人會繼續堅持「五大訴求，缺一不可」的要求。

演講結束後，何韻詩播放港人自發創作的歌曲「願榮光歸香港」。歌曲結束後，她揮舞旅澳的中國異議藝術家巴丟草設計的連儂牆旗，與林昶佐一同現身。

林昶佐在台上指出，最近聽到有些有意將香港定義為一般中國城市、降低香港特殊待遇的言論，他說，這的確是對抗中國的一種方法，但他也呼籲，如果在港人爭取自由民主之時，有撤資、撤僑或是拒絕前往旅遊的想法，那就是「放棄香港」。

林昶佐上午接受媒體聯訪時也曾強調，台灣跟香港同在第一線面對中國的壓力，「台灣幫香港就像是在幫自己」，他認為台灣撐香港責無旁貸。

國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」13日再度在台灣舉行，香港歌手何韻詩應邀出席與會，就抗爭的藝術發表演說。中央社記者吳家昇攝 108年9月13日

在香港反送中示威延燒之際，香港歌手何韻詩13日在台出席國際人權年度盛會「奧斯陸自由論壇」，就抗爭的藝術發表演說，並展示港警如何在示威運動中對待抗爭者。中央社記者吳家昇攝 108年9月13日

香港歌手何韻詩13日在台北出席國際人權年度盛事「奧斯陸自由論壇」，以抗爭的藝術為主題發表演說，並秀出多張香港反送中運動中的抗爭者圖像。中央社記者吳家昇攝 108年9月13日

演講結束後，何韻詩和巴丟草一起接受媒體聯訪。

巴丟草表示，自己同樣受到中國的打壓，家人也被中國政府關切過。對於香港的抗爭，他說，這反映出港人對「一國兩制」的不信任，而他以連儂牆上的便利貼為發想設計出連儂牆旗，以此表現出港人為自由發聲的精神。

何韻詩回應媒體提問時表示，利用自身的力量，將港人的故事與理念帶到海外，是她在這次運動中最能為群眾做到的事情。

活動最後，何韻詩演唱自創歌曲，並在演唱結束後呼喊「台灣加油、香港加油；光復香港、時代革命」的口號，為這次論壇劃下句點。（編輯：周慧盈）1080913

國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」13日再度在台舉行，香港歌手何韻詩應邀出席發表演說，並擔綱閉幕演出。中央社記者吳家昇攝 108年9月13日