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移民署：何韻詩來台參與遊行 經事前報備

最新更新：2019/09/30 14:49
香港歌手何韻詩（前中）29日下午在台北參加「929台港大遊行：撐港反極權」活動，受訪時突遭蒙面男子潑紅漆。中央社記者裴禛攝　108年9月29日
香港歌手何韻詩（前中）29日下午在台北參加「929台港大遊行：撐港反極權」活動，受訪時突遭蒙面男子潑紅漆。中央社記者裴禛攝　108年9月29日

（中央社記者黃麗芸台北29日電）香港歌手何韻詩來台遭潑漆，卻被爆她以觀光名義入台，依規不得參加其他活動；移民署今晚說，何韻詩來台參與合法遊行經事前報備。另外，移民法修正草案已報行政院審查通過。

何韻詩今天參加台港大遊行遭潑漆，警方逮捕2名現行犯，其中涉案胡姓男子為統促黨成員，預計明天完成筆錄後，將依涉嫌公然侮辱、強制、毀損罪和妨害集會遊行送辦。

中國時報報導，接獲民眾爆料質疑何韻詩持加拿大護照入境，來台目的為觀光旅遊，按規定不可參與任何與來台申請項目不符的活動，也就是不得參加政治性遊行，也不能上台演講，但先前中國學者李毅來台卻遭強制驅逐，質疑政府標準不一。

對此，移民署今晚回應表示，參照「公民與政治權利國際公約」第21條，和平集會之權利，應予確認。除依法律之規定，且為民主社會維護國家安全或公共安寧、公共秩序、維持公共衛生或風化、或保障他人權利自由所必要者外，不得限制此種權利之行使。

移民署說，這代表人民和平集會遊行的權利，除有必要者外，不得恣意限制；因此，外國人在台灣合法停留、居留期間，從事請願或合法的集會遊行也應予保障。

同時，集會遊行法也並未限制在台停留的外國人，不得參與合法集會、遊行。

移民署表示，為保障在台合法停留的外國人參與合法集會、遊行的權益，已參酌部分立委意見，研提移民法第29條修正條文草案，明定停（居）留外國人得參與合法的集會遊行，草案已提報行政院審查通過，尚待核定。

針對李毅一案，移民署指出，李毅申請觀光來台，卻主張武統台灣，欲危害國家安全，違反兩岸條例及觀光辦法規定，還違反國際社會追求和平的普世價值，違背公政公約第20條禁止鼓吹戰爭的規範精神；另外，何韻詩所發表為捍衛民主自由言論，且她來台參與民間人權團體舉辦的合法遊行經事前報備，二者有所不同。（編輯：李錫璋）1080929

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