何韻詩遭潑漆 警逮主嫌陳友達等7人

多個公民團體共同發起「929台港大遊行－撐港反極權」活動，29日下午3時在立法院旁登場，香港歌手何韻詩（前中）行前受訪時，突遭一名戴頭盔、蒙面的不明人士從後方潑紅漆。中央社記者裴禛攝 108年9月29日

（中央社記者黃麗芸台北30日電）香港歌手何韻詩遭潑漆，兩嫌今天遭聲押禁見。警方擴大追查，今天持拘票到雙北市拘提7名共犯，包括主嫌陳友達在內，警方持續釐清是否和統促黨有關，後續將再追其他共犯。

何韻詩昨天參與「929台港大遊行：撐港反極權」遊行時遭潑漆，警方逮捕涉案男子胡志偉及梁太富，警詢後今天依涉公然侮辱、毀損等罪嫌移送台北地檢署，北檢檢察官複訊後，將兩人聲押禁見。

台北市警察局今天下午召開記者會，警政署長陳家欽表示，警方昨天逮捕兩嫌後，專案小組報請北檢檢察官指揮偵辦，經連夜偵訊和搜索，於新北市查獲犯嫌密謀攻擊行動處所，並起獲相關贓證物。

陳家欽說，根據相關證據顯示，此案為預謀、計畫和組織性的犯罪行為，檢察官也開立拘票，專案小組已於雙北市逮捕7名共犯，共計9嫌到案。

同時，專案小組會針對統促黨可能涉案人員進行嚴查，絕不讓犯罪分子逍遙法外。

據了解，警方從相關證據清查，透過蒐證、影帶和情資，於今天分別前往雙北市進行拘提行動，包括北市3處，以及新北市板橋、永和及土城4處，拘提包括54歲主嫌陳友達在內的7名共犯，均為大陳島鄉情文化促進會成員。

由於陳友達臉書多篇圖文都有談及統一促進黨，且還和統促黨黨主席張安樂合照，兩者是否有關連，警方要進一步釐清，不排除清查統促黨高層是否涉案。

另，查扣贓證物包括有水槍、水球、廚餘、旗幟、標語、大聲公、名片和背心等。

根據調查了解，這群人原先就策劃數個攻擊方案，包括潑漆、用水槍射餿水等；同時，成員還區分為行動組（胡志偉及梁太富）、保護組、阻撓組等等。

專案小組目前正在製作筆錄，全案詢後將依涉嫌違反組織犯罪條例、集會遊行法及刑法恐嚇罪、強制罪、公然侮辱罪和毀損罪，解送北檢偵辦；同時持續依相關證據再追其他共犯，務求一網打盡。（編輯：李亨山）1080930