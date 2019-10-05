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香港頒布禁蒙面法
香港反送中延燒，由於眾多示威者蒙面上街，造成警方執法困難，當局10月5日零時起實施「禁蒙面法」，違者最高可監禁1年或罰款港幣2萬5千元，但警務人員不在限制範圍。
香港頒布禁蒙面法
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香港頒布禁蒙面法11/20

強推禁蒙面法 蘇嘉全憂港府朝戒嚴方向

最新更新：2019/10/05 10:31

（中央社記者范正祥台北5日電）香港行政長官林鄭月娥宣布引用緊急法訂定禁蒙面法，引發議論。對此，立法院長蘇嘉全今天憂心表示，從這個趨勢來看，是朝戒嚴方向處理這個事件，他呼籲香港政府懸崖勒馬。

擔任國慶籌備委員會主任委員的蘇嘉全出席在立法院舉辦的中華民國各界慶祝108年國慶記者會，他在會前接受媒體聯訪對於香港政府強推禁蒙面法一事，作出以上表示。

香港政府在未經民主審議程序情況下，引用「緊急情況規例條例」訂立「禁蒙面法」，自今天起實施，禁止香港市民在公眾遊行與集會中，使用可能隱藏身分的蒙面物品。對此，蘇嘉全表示，非常遺憾，香港政府的做法非常不智。

蘇嘉全指出，從台灣歷史的教訓，政府用高壓手段鎮壓人民，只會讓政府離人民越來越遠，且更造成社會對立。

他呼籲香港政府能夠懸崖勒馬，「如果繼續這麼做下去，會火上加油」。

蘇嘉全表示，由過往非常多的歷史經驗來看，「民主自由必然戰勝一切」。

媒體進一步提問，香港政府強推禁蒙面法，這種狀態是香港的「戒嚴」嗎，蘇嘉全說：「從這個趨勢來看，是朝戒嚴的方向在處理這麼一個事件。」

蘇嘉全表示，遺憾香港政府沒有探究緣由，反而用更高壓的方式處理人民的怒吼。他認為，應該借鏡台灣過往經驗，以比較好的方向處理人民反應。（編輯：楊玫寧）1081005

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