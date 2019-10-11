中國企業布局非洲　跨足電信資訊領域

（中央社台北11日電）相較西方企業，中國企業提早在非洲看到商業潛力，並積極布局。中國企業在非洲的主要活動已不限採礦或施工，以中國手機品牌Tecno為首，中國正開始在非洲打造資訊高速公路。

英國金融時報報導，Tecno是總部位於深圳的手機製造商傳音（Transsion）打造的一個專門針對非洲市場的品牌。2017年，傳音在非洲的銷量超過了三星(Samsung)，2018年，傳音手機出貨量超1億支。

傳音在非洲看到了其他廠商沒看到的機會。從2008年開始，傳音就明確地瞄準非洲大陸，預期急遽增加的人口會帶來龐大市場。

報導說，非洲當前購買力雖仍不太強，在經濟相對繁榮的肯亞，人均國內生產毛額（GDP）只有3000美元，但非洲大陸的人口增速超過地球上其他任何地方，而且在非洲較為成功的經濟體中，人均收入每10年左右就會成長一倍。

傳音的成功不是偶然，它的產品價位低廉，CP值卻極高，開發許多迎合非洲人喜好的功能。

比如，傳音的很多款手機都設有多個SIM卡槽，因應非洲用戶網內互打比較便宜的需求，同時避免部分地區無服務的情況。

傳音手機的電力更持久，這對供電時斷時續地區的用戶至關重要。傳音手機還可以設置阿姆哈拉語、斯瓦希里語等多種非洲當地語言。

在Brand Africa公布的2018年非洲最受歡迎品牌榜單中，Tecno名列第5，擠進了可口可樂與彪馬（Puma）之間。

傳音幫助引領了非洲的電信革命。硬體就位後，中國的軟體開發商也接踵而至。阿里巴巴已在南非試運行其支付寶系統，微信與肯亞的M-Pesa行動支付服務建立了合作關係。

報導說，傳音還在嘗試將非洲作為製造中心，而且隨著非洲大陸自貿區的生效，這一構想將變得更加切實可行。除了在中國、印度和孟加拉國的工廠，傳音還在推行亞洲模式產業政策的衣索比亞開設了2家製造工廠。（編輯：翟思嘉/陳家倫）1081011